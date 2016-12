Protestan contra gasolinazo en Tamaulipas

EL UNIVERSAL Publicada el

Con mantas, cartulinas y pinta de mensajes en vehículos, un grupo de ciudadanos inició una protesta pacífica contra el incremento en precios de la gasolina, la mañana de hoy en esta capital.



“¡Ni un peso más!, ¡ni un peso más!”, era el principal grito que comenzó a escucharse en el crucero de las calles 19 y Carrera Torres.



A partir de las 11:00 horas comenzaron a llegar las personas, en respuesta a una convocatoria que hizo a través de Facebook el periodista Aníbal Martínez González.



“Estamos aquí para decirle al gobierno federal que no estamos de acuerdo con los aumentos que vienen en las gasolinas, porque nos impactará no sólo a los que traen vehículo, sino a toda la población”, expresó ante el micrófono Martínez.



Y agregó: “Nos han mentido, nos han jugado el dedo en la boca. El salario ya no alcanza. Pedimos a la población que se una en esta protesta, no es un movimiento de políticos, es de ciudadanos que no estamos de acuerdo en los aumentos”.



Al mediodía, el grupo se trasladó al cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Carrera Torres, donde creció la presencia de ciudadanos.