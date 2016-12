Queman propaganda de diputado del PVEM

EL UNIVERSAL | FRONTERA COMALAPA, Chis Publicada el

Un grupo de hombres encapuchados quitó y quemó propaganda del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, que había colocado en las calles de esta localidad, como parte de su primer informe de labores.



Aunque miembros de la Coordinadora Central de Lucha (CCL) de la sección 40 del CNTE había anunciado, que no permitirían la entrada de personajes ligados al PVEM, PRI y PRD a Frontera Comalapa, este miércoles ningún grupo ligado a los maestros se había adjudicado la destrucción de la propaganda de Ramírez Aguilar.



Fuentes oficiales aseguraron que en la noche del martes, varios hombres encapuchados apoyados de herramientas, procedieron a descolgar la propaganda que el equipo de trabajo del legislador local, había colgado en postes y edificios.



Después, el material fue llevado a la explanada de la alcaldía, donde le prendieron fuego.



Ciudadanos de Frontera Comalapa dieron a conocer, que hacia las 22:00 horas, varios hombres que se cubrían los rostros con pasamontañas, recorrieron las calles de esa localidad, para desprender la propaganda de Eduardo Ramírez Aguilar.



En silencio, los hombres procedieron a concentrar las lonas en el parque central y minutos después le arrojaron gasolina y procedieron a prenderle fuego.



La CCL anunció en días pasados que no permitiría el ingreso a Frontera Comalapa, de varios personajes ligados al PVEM, PRI y PRD, para realizar eventos con miras al proceso electoral del 2018.



Durante el martes circuló un documento de la Coordinadora Regional Frontera Sur, de la CNTE, donde invitaba a la ciudadanía y maestros a concentrarse en el parque central de Frontera Comalapa, para quitar la propaganda de Ramírez Aguilar.



En el documento se decía que “era una burla” que en las dos entradas de Frontera Comalapa, una que va a la frontera con Guatemala y otra a la Sierra, estuvieran tapizadas con lonas con el retrato de Ramírez Aguilar, por lo que invitaban a la ciudadanía a participar en la acción de destrucción y quema.



“Por lo tanto de manera fraterna se les pide concentración hoy 27 de diciembre a las 9:00 de la noche en las palmas del parque central de Frontera Comalapa. Llevar material necesario para dicha acción”, se leía en el documento.



Durante el paro magisterial que duró cuatro meses, los maestros de la CNTE y miembros de organizaciones sociales, se manifestaron el 4 de septiembre, para impedir que Eduardo Ramírez Aguilar encabezara un evento en un salón de la cabecera municipal.



En el lugar, los maestros y miembros de organizaciones sociales quemaron sillas y propaganda de Ramírez Aguilar.



El Bloque de Organizaciones Sociales y Magisteriales, anunció que a partir de ese día, se prohibía la entrada de Ramírez Aguilar, ya que como diputado federal en la LXII Legislatura (2012-2015), votó a favor de las reformas estructurales y por esto, “ya no le vamos a permitir la entrada a Frontera Comalapa”.



En un escrito, el Bloque pidió a Ramírez Aguilar, que no llegara a Frontera Comalapa, porque declararon que estaban molestos con el operativo policiaco del 4 de marzo del 2016, con el envío de unos 650 agentes de la Policía Estatal a Frontera Comalapa, a raíz de asesinato del regidor del PVEM, Alaín Anzueto.



Desde entonces dijeron que los maestros y miembros de organizaciones sociales estaban preparados para recibir “como se merece” a Ramírez Aguilar.



Pero en el documento que circuló masivamente el martes, se aseguraba que la acción que se emprendió por la noche, “no es de fiesta”, sino “de lucha y de protesta”.



Entre los personajes que tienen prohibido ingresar a Frontera Comalapa, están los senadores por Chiapas, los 12 diputados federales y los locales del PVEM, PRI y PRD.