Reclaman estancias infantiles a sedesol el pago de subsidios

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeuda dos meses de subsidios a estancias infantiles en 10 entidades del País, acusaron responsables de esos espacios.



Aseguraron que la dependencia no ha entregado los recursos correspondientes a noviembre y diciembre, lo cual ha impedido el pago de salarios y aguinaldos.



“Tenemos, como microempresarios, la obligación de pagar al personal, pero esta vez muchas personas se fueron sin prestaciones. Algunos pedimos prestado para pagar la quincena, pero no hay para la siguiente.



“No tenemos ahorita gastos de alimentación, pero se dejó de pagar el Seguro Social. Se está tratando de evitar (cerrar guardería en enero), pero si no pagan, ¿con qué personal vamos a abrir?”, señaló Jesús Rosales, responsable de la estancia “Mentes creativas”, en Durango.



Según una relación hecha por dueños de guarderías alrededor del país, en Durango hay 210 estancias afectadas, por un adeudo de 7 millones 700 mil pesos.



En Oaxaca el adeudo asciende a los 12 millones de pesos para 240 estancias, aunque la delegación de Sedesol reportó ayer que el pago de noviembre fue liberado y el resto lo será para el 30 de diciembre.



En Nuevo León, 45% de las estancias --las que tienen menos niños-- recibió pagos. También se reportaron 87 guarderías afectadas en Chihuahua, 263 en Morelos y mil 200 en el Estado de México.



Según un oficio firmado por funcionarios de la Sedesol, las transferencias en el Estado de México están garantizadas y se realizarán a más tardar el 2 de enero.



Según los afectados, también faltan pagos en Querétaro, Michoacán y Sonora.



“Yo conseguí préstamos y salí adelante con el pago de mi personal. Pero muchas estancias no consiguieron con qué pagar y están arriesgando demandas laborales”, acusó Gabriela López, responsable de la estancia Mundo de sueño, en San Luis Potosí.



En esa entidad se adeuda de noviembre a 84 estancias y de diciembre a 220; cada una ellas atiende un máximo de 60 niños.



Desde el 20 de diciembre ha habido manifestaciones frente a la delegación estatal de la Sedesol, cuyo titular, Héctor Covarrubias, no ha fijado fecha para el pago.



El programa Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras proporciona subsidios de 900 pesos mensuales por cada niño entre uno y tres años.



Los dueños de las estancias reciben un apoyo inicial de 70 mil pesos y un subsidio mensual para operar. A nivel nacional hay 9 mil 273 estancias, que atienden a 294 mil 606 niños.