¿Mucho trabajo y poco ejercicio?

"No tengo tiempo” es la excusa más recurrente para dejar de hacer ejercicio o no hacerlo, es por eso que debemos encontrar aunque sea un poco de tiempo para hacer por lo menos unos 30 minutos de ejercicio al día. El como hacer ejercicio durante una jornada laboral para muchas personas no es nada sencillo pero aqui te decimos algunos tips de como mantenerte activo por unos minutos y darle un giro difetente a tu vida.

Algunos tips para ejercitarte

1. Bicicleta:



En lugar de usar automóvil o transporte público te puedes transportar en bicicleta, tiene las ventajas de ser un medio de transporte fácil de usar y económico, además de tener el extra de servir como un ejercicio muy completo y lo puedes hacer de camino a tu trabajo y de regreso a tu casa.

2. Madruga:



Al que madruga, Dios le ayuda: Una manera simple de hacer ejercicio es levantarse más temprano para llegar antes al trabajo y caminar por las calles de alrededor.

3. Caminar:



Si tienes hijos o un perro puedes caminar a algún parque cercano para hacer algo de ejercicio, esto te mantendrá activo y te hará acercarte más a tu familia.

4. Gimnasio:



Únete a un gimnasio, generalmente en los lugares céntricos donde se encuentran oficinas hay gimnasios cerca, ahí te pueden asesorar y diseñarte una rutina acorde a tus metas y necesidades. Además ir al gimnasio después de trabajar te ayudará a que se libere el tráfico ocasionado por la hora de salida de las oficinas.

5. Escaleras vs Elevador:



Prefiere el uso de las escaleras al elevador. Las escaleras te ayudan a mantenerte en forma y más sano, caminar es necesario para la oxigenación del cerebro.

6. Estacionarse:



Busca estacionamiento más lejos de la entrada para que puedas caminar hacia dónde vas, además de ayudarte a hacer ejercicio en la vida diaria te relaja.

7. Llamadas telefónicas:



No tienes que sentarte obligatoriamente cuando tomas una llamada, esto lo puedes hacer caminando para mantener activas tus articulaciones.

8. Baile:



De vez en cuando para divertirte y ejercitarte puedes organizar un baile, tienen la ventaja de la buena convocatoria y de hacer que nos activemos.