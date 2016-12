Despedirán en Purísima a más de 100

REDACCIÓN | PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. Publicada el

Iniciando 2017 se hará recorte de personal en la actual administración de Purísima del Rincón.



Durante una entrevista para am Express, el alcalde Juventino López Ayala confesó que por falta de presupuesto se liquidarán a cerca de 120 trabajadores.



“No será fácil, pero es necesario, al quitarnos un 30 por ciento menos del presupuesto anual, nos vemos en la necesidad de hacer un recorte, es algo que no quisiera, pero tenemos que”, expresó.



El primer edil aseguró que no habrá preferencias al momento de hacer el recorte de personal.



Adelantó que comenzarán por las oficinas administrativas de Presidencia, desde la señora que hace la limpieza hasta la Secretaria Particular.



Examen para quedarse



Para seleccionar a las personas se les hará una evaluación de conocimiento referente a su área de parte del Gobierno del Estado.



Mencionó que alrededor de 120 trabajadores serán despedidos, para ellos los empleados tendrán que demostrar su inteligencia.



Aseguró que la evaluación comenzará después de la celebración de la fundación de Purísima que es el día 7 de enero, con una duración de 3 semanas.

