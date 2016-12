Sigue prófugo padre de niño atropellado

REDACCIÓN | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Publicada el

El menor de edad que cayó de una camioneta en la comunidad de El Maguey, murió a consecuencia de una lesión en la cabeza, indicaron autoridades de la Unidad de Investigaciones Especializadas.



De acuerdo al director de dicha unidad, Ignacio Pérez Ruiz, continúa la investigación para esclarecer los hechos, y aún no se ha detenido a ninguna persona como responsable. No fue confirmado que la persona que atropelló al menor sea su padre.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la tarde del lunes, sobre la calle Pascual Aceves Barajas, en la comunidad El Maguey. El niño de 6 años viajaba en la parte trasera de la camioneta tipo pick up y, al momento de pasar un tope, cayó golpeándose la cabeza.