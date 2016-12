Peligran 'rituales' para el amor y la fortuna

EL UNIVERSAL Publicada el

Cada época decembrina los capitalinos adquieren ropa interior para sumarse a los ritos de Año Nuevo: rojos para encontrar el amor y amarillos para atraer a la fortuna; sin embargo, los precios de las prendas íntimas suben año con año, afectando el bolsillo tanto de clientes como de vendedores.



Desde corsetería con diseños alusivos a la época, pasando por semitransparencias o encajes y hasta trajes completos, conocidos como baby dolls, son las prendas que se pueden adquirir, cuyos costos van de los 25 pesos hasta los 350 pesos, según el lugar en que se oferten.



Consuelo, quien atiende un local dedicado a vender lencería desde hace 5 años, cercano a la estación del metro San Antonio Abad, aseguró que “este año no se ha vendido igual que otros; los precios de las prendas sí subieron un poco, pero no tanto como para que no se venda”.



“Los calzones más sencillos [lisos], así como los de marca, subieron entre 10 y 50 pesos, respectivamente, aunque este año casi no han venido a comprar... ¿quién sabe por qué? Quizá porque se está perdiendo la tradición o por el rollo de la gasolina que va a subir para el próximo año”, agregó Consuelo, mientras ordenaba las medias.



En la calle de Correo Mayor Julián vende ropa para invierno y lencería alusiva a la época, relató que ésta última “casi no se ha vendido aunque el precio es el mismo que el del año pasado; sacamos los percheros a la banqueta, las personas han preguntado, como que lo piensan y al final siguen su camino.



“Casi todos los vendedores de la zona respetamos la media de los precios [de 25 a 30 pesos], si los damos más caros la gente no lo paga; sin embargo, en estos días no ha salido mucho”, añadió el joven de 31 años.



Valeria aseguró que su “ intención era comprar más ropa, pero sólo me alcanzó para cuatro prendas porque cada año está más caro todo”.