LadyWuuu se queja del actor Luis Gerardo Méndez

Lalo Arias, mejor conocido como Lady Wuuu, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se quejó de la actitud por parte del actor Luis Gerardo Méndez.



Explicó que coincidió con él en el aeropuerto de San Luis Potosí, pero Méndez no mostró la mejor actitud cuando se acercó a saludarlo y pedirle una foto.



“Respondió con rechazo y prepotencia, no sólo conmigo sino con varias personas que ahí se encontraban. Ahora que estoy en este medio (por poco o mucho tiempo) sé lo importante que son las palabras SENCILLEZ y AGRADECIMIENTO hacia con tu público”.



Arias dijo que siempre trata de tener una sonrisa para la gente que se le acerca.



Arias no tuvo el mismo problema con Niurka, pues coincidió con ella en una alfombra roja y la cubana le dijo en tono de broma “Qué perra”.



Lady Wuuu estuvo esta semana de visita en “Ventaneando”, el programa que lo dio a conocer, y bailó una coreografía de Menudo junto a Pedro Sola.