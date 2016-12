Figura incipiente del ring

SERGIO GARCÍA LEDESMA | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

La derrota en su combate número 14 marcó su destino. Previamente sumó 13 triunfos en fila y no fueron ante “bultos”, pero ahí iba a quedar la historia de uno de los prometedores boxeadores en el terreno profesional que ha tenido la ciudad de Guanajuato, Fernando Villegas Villegas.



Con el récord de 13-1 algunos boxeadores estarían ya buscando el título nacional, pero no fue así para “El Güero” Villegas, como es conocido en la ciudad.



Entre las víctimas de sus puños habían quedado el ex campeón nacional de esa época César “Zacapu” Martínez, en una memorable pelea efectuada en la antigua cancha del Colegio Juárez, en un lleno hasta las bardas y el clasificado nacional Eduardo del Toro, un una plaza michoacana.