Convocan en el Ángel por aumento al costo

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO

A través de las redes sociales, ciudadanos convocaron a una manifestación contra el gasolinazo el próximo domingo 1 de enero en el Ángel de la Independencia.



“Asiste este domingo 1 de enero a las 12 pm con playera blanca en el Ángel de la Independencia”, se puede leer en la invitación.



“De manera organizada y pacífica exijamos no al incremento a la gasolina, para que millones logremos estar ahí y juntos recordarnos que en México estamos unidos y sí existe la esperanza de un mejor País. Demostremos nuestro interés de mejorar nuestro País, asistiendo e invitando a 60 conocidos. Es muy fácil criticar, pero el hacer acciones positivas es lo que en verdad cuenta”.



Esta manifestación se suma a otra convocatoria para armar con boicot y no comprar combustible los primeros tres días de enero, cuando entra en vigor el nuevo gasolinazo.



A partir del 1 de enero del 2017, los mexicanos deberán pagar hasta 24.3 por ciento más en el precio del combustible respecto a los actuales.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dieron a conocer ayer los precios máximos que tendrán las gasolinas en las 90 regiones en que se dividió el País.



El promedio del precio de la Magna será de 15.99 pesos por litro; el de la Premium, de 17.79, y el del diesel, de 17.05, pero hay ciudades y regiones enteras del País que pagarán más.



Y Llama PRD a marcha



La bancada de la Asamblea Legislativa anunció que en próximos días convocará a una movilización en aras de frenar el aumento de la gasolina hasta en un 24%, impuesto por el Gobierno Federal.



“En los próximos días anunciaremos una movilización, porque no es posible que suba todo y menos el salario mínimo”, dijo en un comunicado el diputado Mauricio Toledo.



“Ahora, en esta temporada de fin de año se hace este anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Reguladora de Energía y no lo vamos a permitir, es un atropello y un golpe duro a los bolsillos de los mexicanos, por parte de José Antonio Meade”



Toledo, quien funge como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la ALDF, también hizo un llamado a los diferentes grupos parlamentarios a realizar un frente único en contra del aumento a los combustibles.



“No permitiremos el aumento a la gasolina, por eso desde la Asamblea Legislativa llamaremos a los diferentes grupos parlamentarios para realizar un acuerdo de estabilidad y gobernabilidad, además de formar un frente único para frenar este abuso, que repercutirá en cadena en un aumento de precios, lo que afectará la economía de los mexicanos.



“Es una irresponsabilidad del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade y del Gobierno Federal adoptar medidas que provocarán inestabilidad en el País”, consideró el perredista.