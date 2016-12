Reciben diputados del erario bono y lo opacan

EL UNIVERSAL Publicada el

La Dirección General de Finanzas de la Cámara Baja ocultó el “bono secreto” de 150 mil pesos que se autoaprobaron los diputados federales este fin de año, y si un ciudadano solicita datos a través de la Unidad de Transparencia solamente informan que los legisladores recibieron la cantidad global de 214 mil 321 pesos con 10 centavos.



EL UNIVERSAL solicitó la cantidad global que recibirían los diputados federales por concepto de “aguinaldo, dieta, compensaciones y bonos” este fin de año. La petición también incluía un desglose de todas las cantidades específicas y los conceptos bajo los cuales se les otorgarían”. De manera paralela se pidió “conocer sí habrá bonos extra y bajo qué conceptos se les pagaría a los legisladores”.



Sin embargo, la Dirección General de Finanzas de la Cámara de Diputados se limitó a responder que, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Tesorería, los legisladores recibirían la cantidad global de 214 mil 321 pesos con 10 centavos.



La respuesta desglosa que los servidores públicos de elección popular perciben únicamente la dieta mensual, que es de 73 mil 817 pesos, más la gratificación de fin de año (aguinaldo), equivalente a 40 días de dieta y que asciende a los 140 mil 504 pesos.



Además, la respuesta te remite a tres vínculos de internet en donde tampoco se pueden conocer los demás depósitos que recibieron los diputados federales este fin de año y que suman más del medio millón de pesos.



Movimiento “discrecional”. El pasado 1 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que el Congreso de la Unión alistaba una bolsa de 419.6 millones de pesos para cubrir las dietas, aguinaldos, compensaciones y un “bono secreto” a los 500 diputados federales.



En una primera instancia estaba programado que cada legislador recibiría alrededor de 718 mil pesos, de los cuales 357 mil son de lo que se les paga por ley, oficial y transparente, más un bono discrecional, llamado “navideño”, y que al menos tiene cinco años entregándose, en el que cada diputado recibe 361 mil pesos.



Después de la información publicada por este diario, en la Cámara de Diputados admitieron que este año el “bono secreto” se reduciría a sólo 150 mil pesos.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, informó que el monto que recibieron los diputados federales no fue de 718 mil pesos; sin embargo, sí se les depositaron más de 500 mil pesos.



Sueldos y compensaciones. Para cubrir solamente los aguinaldos, dietas y compensaciones que recibieron en este mes de diciembre los legisladores, la Cámara de Diputados alistaba una bolsa de 179 millones de pesos.



En realidad, los diputados federales recibieron en sus cuentas bancarias casi 357 mil pesos por aguinaldo, dieta mensual y compensaciones.



Este año, cada legislador recibió 40 días de dieta bajo el concepto de aguinaldo, lo que equivale aproximadamente a tan sólo 140 mil 504 pesos. Además, cada diputado recibió 74 mil pesos de su dieta mensual; 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana.



A parte, cada diputado federal recibió 67 mil 515 pesos bajo los conceptos de apoyo al personal de gestión y aguinaldo por atención ciudadana; así como 2 mil 780 pesos de vales de despensa. Los recursos fueron entregados entre el 5 y 15 de diciembre pasados.



Fue el pasado miércoles 14 de diciembre cuando los diputados federales se aprobaron el “bono secreto” de 150 mil pesos mediante un acuerdo del Comité de Administración que solamente fue firmado por legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal.



La Cámara de Diputados invirtió una bolsa de 75 millones de pesos para otorgarles el “bono secreto” de 150 mil pesos con motivo de fin de año a los 500 diputados federales; sin embargo, las fracciones de MC y Morena no firmaron el acuerdo.



El acuerdo del Comité de Administración establece que al grupo parlamentario del PRI se le depositarán 31 millones 200 mil pesos; al PAN, 16 millones 350 mil pesos; al PRD, 9 millones; al Partido Verde, 6 millones 300 mil pesos; Morena, 5 millones 400 mil pesos; MC, 3 millones 450 mil pesos; Panal, un millón 650 mil pesos; Encuentro Social, un millón 500 mil pesos, y 150 mil pesos para el diputado independiente.



Hasta el momento van 92 diputados que no se quedan con estos recursos, algunos lo rechazaron y otros decidieron donarlo, por ejemplo: 36 de Morena; 23 de MC; 15 del PRI; cuatro del PAN; cuatro del PRD y 10 del Panal.







* Opulencia



- 75 MDP INVIRTIÓ la Cámara de Diputados en una bolsa para otorgar el “bono secreto” de 150 mil pesos a los legisladores.



- 357 MIL PESOS por concepto de aguinaldo, dieta mensual y compensaciones recibieron los diputados este fin de año.



- 45 MIL 786 PESOS recibieron los diputados por concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana.



- 31 MDP LE FUERON depositados al grupo parlamentario del PRI para la repartición del “bono secreto”.