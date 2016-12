ASTERISCOS

***RECHAZO



El senador guanajuatense Fernando Torres Graciano se sumó ayer al rechazo por los aumentos a la gasolina que anunció anteayer el gobierno federal



***COMPARESCENCIA



Torres Graciano dio a conocer la postura de su partido, que demandó citar a comparecer al director de Pemex, José Antonio González Anaya, y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.



***MUCHAS EXPLICACIONES



La intención de este llamado al titular de Pemex y al secretario de Energía también es para que expliquen las razones del desabasto de combustibles que se han presentado en varias ciudades del país, entre ellas León.

***AUXILIO



Hace unas semanas el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos en Guanajuato, Arturo Palomino se quejó de la falta de apoyo por parte de la autoridad municipal para evitar asaltos y robos a estos negocios y todo indica que que la queja tuvo eco.



*BUENA RESPUESTA



Y es que tras el llamado a la autoridad, los empresarios de este sector comenzaron a ver más rondines de elementos de seguridad en las zonas cercanas a sus establecimientos.



*VIGILANTES



Pero lo mejor de todo esto es que en enero del próximo año las agencias de autos comenzaran a enlazar sus cámaras con el sistema del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo conocido como C4, para que sean monitoreadas directamente por la Secretaría de Seguridad Pública de León a cargo de Luis Enrique Ramírez Saldaña.



*INVERSIÓN



En total se busca conectar 40 cámaras, una por agencia, la instalación será gradual ya que esto depende directamente de las empresas. Se estima que el costo por cámara es de 45 mil pesos, esto debido a que cada equipo debe cumplir con ciertas características necesarias para hacer el enlace con C4.

***¿REPROBADOS?



Con la aclaración de la que no se trataba de una broma por el Día de los Santos Inocentes, ayer el leonés Adolfo Enríquez Vanderkam difundió en su cuenta de Facebook un documento oficial que supuestamente constataba que el director de Tránsito Municipal Ricardo López López “no era viable para registro”, según el Centro de Evaluación y Control de Confianza.



*CONTRATACIÓN IRREGULAR



En un comentario anexo al documento Enríquez Vanderkam cuestionaba al alcalde Héctor López Santillana por la contratación de este funcionario, pues aseguraba que al haberlo designado sin ser viable, se estaba violando la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



*SEGUIDORES



Desde luego los que retomaron de inmediato este cuestionamiento fueron militantes de la oposición, entre ellos el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, quien a través de redes sociales pidió una “explicación muy puntal” del alcalde Héctor López Santillana.



*DUDAS



Lo que llama la atención es que siendo parte del cabildo leonés, el regidor pidiera la explicación públicamente y no lo hiciera directamente al Municipio aún más cuando él forma parte de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, ¿será que no quiso molestar a los funcionarios por si andaban de vacaciones?.



*ACLARACIÓN



Por la noche hubo respuesta del municipio, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña aseguró que tanto el director de Tránsito como todos los titulares que laboran en esta área aprobaron los exámenes de control y confianza.



*A MEDIAS



De acuerdo con el municipio el documento que circuló ayer es oficial pero los comentarios y cuestionamientos que se hicieron tras su publicación estaban fuera de contexto.



*EXPLICACIÓN



Y es que según el argumento de las autoridades Municipales, el documento contenía la respuesta a una solicitud ante la Secretaría de Seguridad del Estado que se hizo para conocer si Ricardo López López tenía permiso para el uso de armas de fuego, lo que hasta ese momento no tenía permitido.



*ENREDO



Así es que al parecer la respuesta fue sacada de contexto y alguien difundió la versión de que el documento era la prueba de que Ricardo López fue contratado a pesar de haber reprobado las pruebas de control y confianza, porque según el municipio fue el mismo Centro de Evaluación de Control de Confianza el que aplicó, calificó y valoró los procesos de quienes pertenecen a la SSPL.

***DESAPARECIDOS



Con la llegada del fin de año muchos funcionarios tantos estatales como municipales deciden tomar vacaciones, aunque no lo dicen abiertamente pues por lo regular a partir de la última quincena del año se acaban las actividades públicas y las agendas sólo marcan actividades privadas.



*FUERA REFLECTORES



Ejemplo de esto son el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez Márquez, quienes esta semana dejaron los eventos públicos, aunque oficialmente no se puede decir que están de vacaciones.



*DEL OTRO LADO



Pero entre los que parece que no van a descansar hasta que termine el año anote usted al alcalde de la capital, Edgar Castro Cerrillo quien ayer estuvo presente en la renovación del Fuego Simbólico de la Libertad, que se realiza cada día 28 de mes en la Alhóndiga de Granaditas.



*HASTA EL FINAL



Literal el alcalde capitalino tiene programados eventos hasta el último minuto del 31 de diciembre, pues estará presente en los festejos con motivo del cierre de año y bienvenida al 2017, el cual por cierto espera superar las asistencia que registró el año pasado de más de 3 mil personas, principalmente turistas.



*FESTEJO COMPLETO



El evento está programado a las 11:50 de la noche y adelantan que habrá uvas para acompañar la cuenta regresiva para recibir al 2017.

Avanza seguridad en tenencia

Este año el Instituto de Tenencia de la Tierra entregó 2 mil 117 escrituras, con las que se dio seguridad y certeza jurídica a las familias de Guanajuato.



El Director General de este instituto Adalberto Javier Rodríguez Moctezuma, informó que la entrega de estas escrituras impacta en 9 mil guanajuatenses que conforman las familias beneficiadas, estos documentos se entregaron en 21 municipios.