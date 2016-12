Predicciones políticas y económicas

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Los griegos iban a Delfos y pedían a la “pitonisa” que les diera información sobre el futuro. La angustia existencial nos hace creer en muchas cosas que no son ciertas pero ayudan a vivir. Algunas tienen efecto “placebo” como los horóscopos. Si leemos en Piscis que hoy es un buen día para trabajar o para comunicarnos con los seres queridos, es probable que lo pongamos en la agenda mental.



Hay otras predicciones que provienen de datos estadísticos como las encuestas, pero quienes pronosticamos (casi todos) el triunfo de Hillary Clinton, quedamos en vergüenza por creer en tanto número. Para predecir el futuro también se necesita intuición, como la de mi compañera Enriqueta Varela, quien dijo en octubre pasado que ganaría Trump.



Nadie predijo que la gasolina subiría un 20 por ciento el mes de enero. Los mismos presupuestos gubernamentales consideraban un 4 por ciento. Ahora se tendrá que correr el lápiz para ajustar todo.



La semana pasada escuchaba a analistas económicos decir que el dólar llegaría a 25 pesos a final del 2017. Imagino que no contaban con información completa. El aumento en la gasolina disminuirá su consumo. Importaremos menos y si PEMEX pone empeño, podrá refinar más. La balanza de pagos seguirá creciendo con un alivio a la necesidad de divisas que volverán a acumularse en la cuenta del Banco de México.



Si, y solo si, Trump no hace una barbaridad, el dólar bajará de los 20 pesos y podría recuperarse hasta los 19. Entonces los precios de los combustibles se reducirían un poco.



En los pronósticos políticos ya campea la idea de que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente. Ayer, día de los Santos Inocentes, decía un amigo que Enrique Peña Nieto se había convertido en su jefe de campaña. Ya los videos y comentarios en redes sociales destrozan lo último que le quedaba de credibilidad al Gobierno y al Presidente.



Peña Nieto sabe lo que se jugaba con el ajuste a los combustibles pero tomó la decisión correcta a pesar de que envía directo al infierno a su partido que sufrirá una diáspora peor que la del 2000 cuando perdió la presidencia con Vicente Fox.



La liberación de precios, la inversión extranjera en petróleo y petroquímica debe acelerarse para darlo como un hecho irreversible, que ni el mismo López Obrador pueda deshacer.



Aunque la mayoría cree que el aumento es una estupidez más, en el fondo puede ser un acto de patriotismo. Los demagogos piensan en el corto plazo y los estadistas en el futuro. Las reformas estructurales del presente, forjarán un País más competitivo y con mayor oportunidad de crecimiento. Nos daremos cuenta al tiempo.



Otro problema es la falta de comunicación clara de parte de Peña Nieto y su equipo. En su tradicional mensaje de fin de año deberá volver a pedir perdón por haber roto su promesa de no aumentos a la gasolina. A estas alturas del sexenio lo único que puede liberarlo en parte del escarnio público es decir la verdad y explicar con claridad lo que se pretende para el 2017. Sólo eso.