Buscarán un mejor inicio

Ni los cambios en la alineación ni las lesiones serán un pretexto que León utilice durante el Clausura 2017, y es que el trabajo que se está realizando en pretemporada será suficiente, de acuerdo a Guillermo Burdisso, para sortear las dificultades del torneo.



Debido a diferentes circunstancias, La Fiera no iniciará la siguiente campaña con su plantel al 100 por ciento, sin embargo, esto no debería ser un inconveniente para el cuadro que hoy, jugará su último partido de preparación.



“No creo que arranquemos el torneo con desventaja, la pretemporada consiste en llegar a la primera fecha con los jugadores que estén disponibles. Hemos demostrado que estamos para pelear grandes cosas y por eso debemos tener un plantel grande para suplir jugadores que no puedan estar”, señaló el central verdiblanco.



