Sin miedo al Madrid

Que venga el Real Madrid.



Para Guillermo Ochoa y el Granada no hay temor de empezar el 2017 visitando al equipo merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.



El arquero mexicano aceptó que deberán tener mucho cuidado el próximo 7 de enero cuando se reanude la Liga española, pero también pensar cómo vulnerar al equipo de Zinedine Zidane que se mantiene con 37 partidos oficiales dentro de toda competencia de manera invicta.



“Será un reto el Real Madrid para todo el equipo. Jugar contra equipos de este nivel hace que cada uno saque su máximo. En estos momentos es lo que el Granada necesita”, señaló el guardameta, quien en la primera parte de la temporada en España tuvo una gran actuación ante el poderoso tridente del Barcelona Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, quienes se fueron en blanco frente a Ochoa, pero que un gol de Rafinha terminó por dar el triunfo a los culés.



“Hay que cuidar al máximo los detalles en cada jugada. Tiene jugadores que quizás no salen en su mejor día pero con la calidad que tienen te hacen un gol fácilmente.



Tenemos que pensar en cómo hacerle daño, que tenemos armas para ello”, explicó el guardameta.



Aunque el 2016 no lo cerró del todo mal, con cuatro puntos rscatados de nueve posibles tras el sorprendente triunfo al Sevilla y un empate ante el Málaga, Paco Memo sabe que Granada no puede relajarse, pues el equipo marcha todavía en puestos de descenso.



“Por la situación en la que estamos no tenemos que bajar los brazos”, comentó el mexicano quien es el segundo portero más goleado de la Liga Española.



Con todo y lo sufrido que ha sido su estancia en laEspaña, en donde la pasó muy mal en Málaga al estar en la banca por más de un año y no que tampoco termina de caminar en Granada, el portero no se arrepiente de haber llegado a La Liga.



“Venir a LaLiga era mi sueño, el objetivo que me marqué cuando empecé a jugar. LaLiga es la mejor del mundo. Todo futbolista de mi país quiere llegar a LaLiga y triunfar en esta competición”, sentenció.



El reto llamado Real Madrid



Por su parte el Real Madrid llega en su mejor momento al inicio del año.



Los merengues llegan motivados tras ganar el Mundial de Clubes hace unas semanas, en donde además de arrasar en el torneo, recuperaron en confianza a su goleador Cristiano Ronaldo, quien sumó tres goles en la final ante el Kashima japonés , además de uno que le marcó al América y así hacerse del reconocimiento del goleador del certamen.



Los Merengues son líderes absolutos con 37 puntos y un partido menos que el su escolta el Barcelon que se encuentra a tres unidades tras el parón invernal.



Todo parece pintar bien para el cuadro blanco que por si fuera poco, se ostentan como actuales campeones de Europa e intentarán refrendar dicho título cuando comience la disputa de los octavos de final ante el Nápoles italiano.

En el abismo: Con apenas nueve puntos, el Granada de Paco Memo se encuentra en zona de descenso. En España, descienden los tres peores equipos de la temporada.