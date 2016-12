Smith pondrá fin a su carrera

AP | MARYLAND, ESTADOS UNIDOS Publicada el

Steve Smith parece listo para poner fin a una carrera de 16 temporadas en la NFL.



“Sin importar si uno quiere o no, hay que dar el siguiente paso”, dijo el receptor de 37 años. “Es parte de la vida. El mundo sigue girando”.



Sin vuelta hacia atrás



Smith, cinco veces elegido al Pro Bowl, jugará su partido número 230 en la NFL el domingo, cuando los Ravens de Baltimore terminen la campaña ante los Bengals de Cincinnati.



Frente a la prensa y con un disfraz de Darth Vader, Smith dijo que está “89% seguro” de que ese encuentro será el último de su destacada carrera.



Hizo referencia a ese porcentaje porque usa el número 89.



Aunque Smith habló emocionado durante una sesión de 10 minutos, no anunció formalmente su retiro. De hecho, antes de la temporada de 2015 informó que se iba, pero cambió de opinión luego de romperse el tendón de Aquiles en la séptima semana.



Esta vez, cuando se le preguntó sobre su futuro, Smith dijo “el fútbol (americano) me ha dado más de lo que probablemente yo le he dado. Para 2016-17 y más allá, éste será probablemente mi último partido”.



¿Probablemente? Al pedírsele que fuera más específico, Smith sólo dijo “dejémoslo así, hermano”.



Un minuto después, Smith habló de que había recibido un mensaje simbólico durante la práctica.



“Hoy fue un día emotivo en el campo”, reveló. “Había viento y partes del terreno estaban congeladas. El sol brillaba. Hoy llegó la confirmación. Dios me ha hecho un guiño”.



Smith, un competidor duro, decidido a ganar, es elogiado por sus compañeros y odiado por los rivales. El quarterback de los Panthers de Carolina, Cam Newton, hizo referencia a esas características.



“No hay muchos chicos a los que puedas encontrarte en un callejón oscuro y decir ‘quiero tener a esa persona conmigo’’’, indicó Newton. “Pero Steve Smith es uno de esos tipos que más vale que estén en tu equipo y no en el otro. Lo he visto en ambas situaciones y preferiría tenerlo en mi equipo”.



Smith es séptimo en la historia de la NFL con 14.697 yardas mediante sus recepciones. Acumula 1.028 recepciones, que lo ubican en el duodécimo puesto histórico.