Papá de Rubí quiere ser Alcalde

EL UNIVERSAL | SAN LUIS POTOSÍ, SLP Publicada el

Crescencio Ibarra es el principal protagonista del video del año, los XV años de Rubí. “El padre de la quinceañera más famosa del país es un hombre bragado, franco, sencillo y serio, con una seguridad de buena calidad moral”, asegura el consultor mexicano, Marco Sifuentes.



“Nuestra empresa se dedica a la mercadotecnia política; cuando leí que esta persona tenía una trayectoría política, me llamó la atención, creo que es un caso emblemático y me parece un reto asesorarlo, hacernos cargo de su campaña política, en caso de que aspire a ser presidente municipal —de Villa de Guadalupe—,” añade.



Sifuentes, director de la empresa Merkamorfosis, quien en junio pasado saltó a las grandes ligas por ser uno de los artífices del triunfo del panista Javier Corral en la gubernatura de Chihuahua, reitera en entrevista que no es una “ocurrencia” que Cresencio contienda por una alcaldía, pues tiene potencial.



“No se necesita un Juan Ramón de la Fuente para dirigir un municipio como Villa de Guadalupe; se requiere alguien del pueblo, que entienda los problemas de la gente”, enfatiza.



El consultor platica que el pasado lunes se dirigió al poblado de La Joya. “Mi intención no era estar presente en la fiesta de Rubí, quería encontrarme con Crescencio Ibarra”.



“Me los encontré a pie de carretera —a Crescencio y a su hermano Pedro— haciendo preparativos, me baje, los salude les regalé un ejemplar de la revista Campaigns & Elections (C&E): que en meses pasado me regaló una amplia entrevista por casos de éxito que hemos tenido por varias campañas”, señala.



Relata que fue una plática corta, pues los hermanos Ibarra andaban apurados con los preparativos.



“Pedro Ibarra me confirmó que sí tienen aspiraciones políticas; Crescencio para Villa de Guadalupe y él para participar por el municipio contiguo de Charcas”.



“Quedamos de platicar más adelante, obviamente para la elección de San Luis falta un año y medio, será en 2018”, dijo el consultor que diseñó el logotipo oficial de la actual administración de Chihuahua y creó el lema “Amanece para todos”.



La mañana del 26 de diciembre Sifuentes subió una foto a su cuenta de Facebook, donde aparece con los hermanos Crescensio y Pedro Ibarra, con la leyenda: “Con mi amigo don Crescencio Ibarra, el famoso papá de Rubí, a quien le regalaré su campaña a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP y su hermano Pedro, a quien llevaremos a la presidencia municipal de Charcas. Incluye, estrategia, publicidad, branding y social media, con la producción, luego nos acomodamos. En #MKF lo decimos mejor”.



Sifuentes dice que buscarían las candidaturas por el Partido Acción Nacional (PAN) pero, aunque fueran por otro organismo político los asesoraría. “No me voy por colores, yo veo personajes y el hombre me caé muy bien, es una persona sencilla”.



El pasado lunes, Rubí y su madre Ana Elda García parecían confundidas y enojadas por la cantidad de gente que se les acercaba durante la fiesta, en tanto, Crescencio y Pedro atendían con soltura a los invitados, entre ellos el gobernador, Juan Manuel Carreras. El primero, incluso, no dudaba en dejarse tomar selfies.



Crescencio viene de una familia numerosa (10 hermanos y cinco hermanas en total), la mayoría con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Son paisanos.



Los cuatro hijos del matrimonio Ibarra García también tienen la doble nacionalidad, incluso, Giovanni de 18 años y Alen de 17, viven y trabajan por temporadas en Washington. Berverly, de 20 años, es la hija mayor de Crescencio y, es regidora de Villa de Guadalupe, municipio gobernado por el priísta, Raúl Castillo.