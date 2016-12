Ser policía es un reto

ÓSCAR GARCÍA MIRELES | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

“A mí siempre me han gustado los retos, y más si son laborales, yo soy policía porque quise experimentar y hasta la fecha me ha gustado este trabajo donde me he desempeñado con gran actitud, me apasiona lo que hago”, mencionó el oficial Francisco.



Actualmente, lleva medio año en el área de las cámaras, donde vigila la ciudad y a los capitalinos a través del circuito cerrado de videovigilancia que hay en la capital.



Su trabajo es uno de los más importantes porque puede observar todo lo que sucede en diferentes zonas de la ciudad, donde se encuentren cámaras, si observa algún hecho de riesgo o de ayuda, de inmediato lo reporta a su superior y se desplazan policías o los diferentes cuerpos de rescate.