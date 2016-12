Impactan en economía las malas decisiones

JULIETA ORTIZ Publicada el

El panorama para 2017 en materia económica no es alentador, con recortes presupuestales a nivel federal en rubros como la salud, educación y prevención de la inseguridad.



Estas situaciones vienen generadas de más de 3 décadas de malas decisiones tomadas por los gobiernos federales, que ahora tiene que pagar la política económica actual que no está actualizada a las necesidades del México del siglo XXI.



Así lo aseguró el economista de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Miguel Ayala Espino, quien sugirió a los ciudadanos, para iniciar el 2017, hacer pocas compras a crédito y cuidar el ingreso diario para poder sortear los incrementos en tasas de interés y el muy probable incremento en productos dentro y fuera de la canasta básica.



“Tenemos una serie de problemas que hemos arrastrado por muchos años, los resultados de las reformas no han sido los que se esperaban al corto plazo (...) la política económica por parte del Banco de México y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la misma, son los mismos pensamientos que nos han gobernado y eso significa que no ha cambiado, vienen de mucho tiempo atrás las malas decisiones”, explicó.



Además, señaló Ayala Espino, ahora se tiene que contemplar el impacto que podría ocasionar las nuevas políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien asumirá el próximo 20 de enero del 2017 el cargo, con una amenaza de deportaciones masivas pero sobre todo, la modificación del Tratado de Libre Comercio (TLC).



“Los primeros nombramientos o que apuntan a los primeros nombramientos del futuro Gabinete de Trump no son nada halagadores, es gente que tiene un pensamiento muy similar e indudablemente va a traer consecuencia para nuestra economía, pero no olvidemos de ninguna manera que para bien y para mal somos socios de un tratado que se va a revisar, de eso no cabe duda, y en el mejor de los casos él lo quiere cancelar”, comentó.



El TLC tiene 22 años de existencia, con lo que se han incrementado los niveles de exportación, atrayendo incluso inversiones extranjeras a México, en especial, a Guanajuato, quienes aprovechan este tratado para poder exportar con las reglas de origen del País.



“Si entramos en un proceso de revisión o casi cancelación del Tratado de Libre Comercio, a este tipo de de empresas les va a afectar porque el componente de la mano de obra tiene un peso relativamente importante en el costo y eso las hace más competitivas”, agregó Ayala Espino.



Indicó que se debe buscar el equilibrio entre los protagonistas de los diferentes sectores económicos, entre ellos el agroalimentario, donde se puede aprovechar los mercados que se están abriendo paso para la exportación.

Recomiendan cuidar los ingresos

Ayala Espino señaló que las recomendaciones para el nuevo año, en materia económica, no pueden ser necesariamente un recetario, pues habrá variables dependiendo de las decisiones en los mercados de todo el mundo, pero recomendó que el ciudadano cuide su ingreso.



“Seguramente van a subir un poco la tasa de interés, no estoy hablando de la gente de bajos recursos, estoy hablando de la gente que gana entre tres y cuatro salarios mínimos, deben tener mucho cuidado ahora que en este mes vienen aguinaldos, más derrama de dinero”, sugirió.



“Tiene que ser cuidadoso el consumidor porque es un peso que cada vez compra menos, de acuerdo a los movimientos del tipo de cambio que sí impacta la variable precios, eso hace que el consumidor pague más por las cosas, aún cuando no son importadas, pero muchas cosas empiezan a subir porque viene un efecto inflacionario que se difunde en la economía, siempre ha habido esa expectativa en que los salarios y precios no van equilibrados”, finalizó.