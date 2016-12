En venta la ropa interior de fin de año

ALMA GUADALUPE GÓMEZ | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

La tradición de regalar ropa interior amarilla y roja para que en el nuevo año no falte ni el amor, ni el dinero, ya está presente en las calles del centro de Lagos, donde los comerciantes aprovechan la fecha para aumentar sus ventas.



“Cada año aprovechamos para vender calzones rojos y amarillos, porque en todos lados se celebra esta tradición. Gente de todas las edades vienen a comprar estas prendas principalmente para regalarlas”, comentó una de las vendedoras de la calle 5 de Mayo.



“En mi familia sí hacemos esto de regalar ropa interior a nuestros amigos y familiares. No sabemos si funciona o no, pero es un buen motivo para convivir con la familia”.