Persiste el problema de desabasto de gasolina

ALMA GUADALUPE GÓMEZ | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

El desabasto de Gasolina en Lagos de Moreno y demás municipios del país, seguirá siendo una complicación durante los siguientes meses, pues no tiene que ver con el aumento en el precio del combustible, sino con el robo de gasolina, la poca producción de las refinerías y el acaparamiento de combustible que sí han realizado varios empresarios gasolineros.



Lo anterior fue manifestado por el economista de la UNAM Eduardo Esquivel Ancona, quien señaló que mientras no se solucionen estos tres aspectos, el desbasto seguirá siendo una realidad en el país.



“La reingeniería de las refinerías ha sido un fracaso, todo un tema de corrupción tremendo, donde el propio secretario particular del Presidente Calderón estuvo involucrado en este tema, Las refinerías en vez de producir más, están produciendo menos, a pesar de los millones de pesos que se les han invertido”, explicó.