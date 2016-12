Cierra Alejandro Marcovich año ¡en León!

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

La última vez que Alejandro Marcovich tocó para miles de leoneses fue en el Estadio Domingo Santana en el 2011.

Después de ello, no se le volvió a ver (en León) con Caifanes, pero ahora, regresa para interpretar canciones de la legendaria banda y su disco “Alebrije”.

En entrevista telefónica, el guitarrista, productor y también escritor, habló sobre su balance de año, y la invitación a tocar en el Foro Wings.

“Como detalle especial me voy a presentar como invitado en una noche Caifanera. Un grupo local que se llama ‘Duda Mata’ le va a hacer un tributo (a Caifanes) y me están invitando a pasar un rato con ellos en el escenario, no es como tal un show que voy a dar yo, es una invitación, a celebrar la música de Caifanes, y también tocar un par de canciones de mi disco, para dar a conocer en esa zona mi música, de lo que estoy haciendo actualmente, y como sabes, estoy en solitario desde hace más de un año.