¿A cambio de qué?

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO | LEÓN, GUANAJUATO

Arrinconado por la inflación del presupuesto, por las pensiones que crecen, por la inagotable burocracia de miles de dependencias, el Gobierno tiene que sacar dinero de donde pueda. Al principio fue la reforma fiscal que funcionó con el aumento a los impuestos a personas y empresas. Luego la fiscalización ayudó mucho.



La otra parte fue el endeudamiento. Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda, encontró dinero en abundancia a tasas tan bajas como no las habíamos visto en dos generaciones. Elevó la deuda pública hasta llegar al 50 por ciento del PIB pero salvó al País de la recesión. Hasta que el modelo reventó con el desplome del precio del petróleo y su producción en caída. Trump fue la puntilla.



Ahora, cuando el Gobierno quiere poner en equilibrio su gasto con su ingreso, ajusta el precio de los combustibles en un golpe inesperado para la población. Es un incremento que suple el cobro del IVA a alimentos y medicinas. Por razones políticas nunca se quiso legislar para que todo en el País tuviera IVA, aunque fuera en porcentajes menores. Nunca pasó en el Congreso desde que Vicente Fox lo propuso, hasta la actualidad. En cambio los precios de los combustibles no pasan por el Congreso y son una decisión administrativa de Hacienda. El problema es que una medida tan dolorosa para los ciudadanos merece algo más que una explicación técnica o decir que aún estamos baratos comparados con otros países.



Cuando un gobierno le pide a la gente un sacrificio, siempre debe acompañarlo de una promesa, de un discurso de esperanza, de una política que dé algo a cambio. Lo que recibimos todos los días son las historias de terror de la corrupción de Javier Duarte y su inexplicable fuga. Luego nos enteramos que el presidente está de vacaciones en la costa del Pacífico y juega golf. A un lado descansa el Boeing 787 de 10 mil millones de pesos. Como dicen en casa: es tentar a Dios de paciencia.



Cuando Churchill ofrecía sangre, sudor y penalidades, daba a cambio el triunfo. “Nunca, nunca, nunca nos demos por vencidos”, decía, en uno de los discursos más bellos de la historia. Con impuestos altos (poco competitivos), dólar carísimo y combustibles en aumento, el Gobierno debería de estar meditando: ¿cómo mantener la paz social?



Esta no ha sido la peor crisis. Quienes la vivimos, sabemos que la de 1994 fue la peor. A punto estuvimos de hundir el PIB en un 30 por ciento. Salimos por dos razones: la ayuda de Clinton con un préstamo de 30 mil millones de dólares (de aquellos) y la disciplina financiera de Ernesto Zedillo. Con mano firme en el gasto público y un control presupuestal absoluto, sacó al País del atolladero y se convirtió en el mejor presidente de México desde Adolfo López Mateos. Fue el último gran presidente: sobrio y honesto. Hoy cumple con disciplina el deber del silencio.



Aunque es una frase difícil, debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Quisiera compartir un solo deseo para todos: que encontremos en los detalles cotidianos, con la familia y los amigos, la felicidad y la paz en el 2017. Y que tengan salud. Mil gracias por leernos.