ASTERISCOS

*** CERO TOLERANCIA



Si se cumple con el anunció de cero tolerancia de estacionamiento en vialidades primarias los que tendrán mucho trabajo desde el arranque de año serán el director de Tránsito Municipal Ricardo López López y todo su equipo.



*** COMPRIMISOS



Esta medida forma parte del acuerdo que las autoridades municipales hicieron con los transportistas a la hora de negociar el aumento a la tarifa para los usuarios que se aprobó la semana pasada.



*** AHORROS



Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas en León asegura que al liberar las vialidades primarias de vehículos estacionados se agilizará el paso del transporte público y los tiempos de recorrido disminuirán hasta un 30%.

***NO ESTACIONARSE



El Municipio de León arrancó ayer con la colocación de discos para evitar que los automovilistas se sigan estacionando en las vialidades primarias de la ciudad y aseguran que ahora sí harán cumplir el reglamento de Tránsito Municipal que establece esta prohibición.



*TOOODAS



Según se sabe el acuerdo con los transportistas fue aplicar esta medida en todas las vialidades primarias, sin excepción, falta ver si la administración que encabeza el alcalde Héctor López Santillana cumple con este compromiso al 100%.



*PUNTOS ROJOS



En la Dirección de Tránsito aseguran que la prohibición que quedará establecida a través de la señalética que comenzó a instalarse ayer llegará tarde a o temprano a todas las vialidades primarias, sin embargo se mantiene la duda si la medida se aplicará en bulevares como Hermanos Aldama y Vicente Valtierra, donde prácticamente todo un carril se ocupa como estacionamiento.



*FRACASOS



Al menos en el caso de estas dos vialidades no es la primera vez que un gobierno intenta poner orden y limpiar la vialidad de vehículos estacionados, pero al menos hasta ahora ningún alcalde lo ha logrado.



*CON EL PRI



Tan sólo en la administración pasada, la alcaldesa priista Bárbara Botello intentó despejar el bulevar Hermanos Aldama, bajo el argumento de que en esta vialidad se contemplaba el paso de la oruga en su tercera etapa.



*FRENAN OBRA



La medida provocó la oposición de los comerciantes de la zona quienes no sólo no apoyaron la obra sino que semanas antes de concluir el trienio, pactaron con el alcalde interino Octavio Villasana Delfín la firma de un acuerdo en el que se establece que no podrán realizarse obras del SIT en esa vialidad, con lo que también evitaron que les quitaran el estacionamiento afuera de sus locales.



*RESPUESTA



Por eso será interesante ver hasta donde llega ahora la administración municipal porque se corre el riesgo de que el anuncio no deje nada contento a los comerciantes que podrían verse afectados.



*QUITAN SEÑALAMIENTOS



Por otro lado, de acuerdo con el reglamento esta prohibición sólo puede darse si existen los señalamientos viales adecuados y al menos en administraciones pasadas se han dado casos en los que los señalamientos desaparecen misteriosamente de las calles y entonces los elementos de Transito no pueden aplicar la ley.

***BROMISTA



Vaya puntada que se aventó el regidor irapuatense Armando Uribe Valle quien ayer difundió un video en el que se le veía entregando regalos a la familia de Rubí, la quinceañera más famosa de México.



*INVITADA DE HONOR



En un audio que acompaña al video se explica que la reunión con la familia de la joven el pasado 26 de diciembre tuvo por objetivo transmitirles la invitación del alcalde Ricardo Ortiz para que asistieran como invitados a la tradicional Cabalgata de Reyes que se celebra cada año en Irapuato.



*MUCHA RISA



Pero la broma, que según el priista fue con motivo del 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes no provocó carcajadas en todos los integrantes del cabildo de Irapuato, sobre todo en el alcalde, quien a través de su cuenta de twitter se deslindó del contenido del video.



*EXHORTO



De paso Ortiz le envió un mensaje al edil, “exhortamos al regidor Uribe Valle a concentrarnos en las cosas verdaderamente importantes para Irapuato y los Irapuatenses”.



*TESTIMONIO



Por cierto el regidor priista grabó testimonio de toda su travesía para llegar a los XV años de Rubí, los detalles los cuenta en una serie de videos mismos que promociona con el dato de que contiene “imágenes exclusivas” y vaya que sí pues el edil casi casi se metió hasta la cocina de la familia de la quinceañera de San Luis Potosí.



*¿QUIEN PAGÓ?



Sólo esperemos que este viaje de aventura lo haya pagado el regidor con recursos propios y no les pase la factura a los irapuatenses.

Espera un buen año

Acompañado de su familia, el gobernador Miguel Márquez Márquez envió ayer un mensaje a los guanajuatenses con motivo del año nuevo que está por iniciar.



“Dejemos que el espíritu de la Navidad, con su paz y fuerza permanezca en nosotros, y preparémonos así, para recibir el nuevo Año con mucho entusiasmo y orgullo. Estoy seguro que el 2017 será un año muy bueno para Guanajuato y para ustedes”, dijo Márquez.