Culpan a Pemex por escasez de combustible

AGENCIA REFORMA | MATAMOROS Publicada el

Petróleos Mexicanos está provocando la escasez de gasolina al surtir a “cuenta gotas” el combustible a las estaciones de servicio, denunciaron empresarios del ramo.



Gilberto Hernández Acevedo, ex presidente de la Unión de Empresas Gasolineras de Matamoros, dijo que hasta la mañana de ayer 24 estaciones se encontraban cerradas debido a la falta de gasolina.



“El problema que tenemos es que Pemex en Reynosa no nos está surtiendo completo, y se están tardando en surtirnos ese poco de combustible”, indicó.



Señaló que la paraestatal argumenta que ha reducido el abasto para evitar que las estaciones de servicio especulen con la gasolina, que subirá de precio a partir del 1 de enero.



Sin embargo, esto ha provocado que en algunas estaciones hayan cerrado ante la falta del combustible y otras sólo vendan gasolina tipo Premium.



Y sube demanda



La Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex en Reynosa tuvo un incremento de demanda de gasolina de “piperos” enviados por dueños de gasolineras por enfrentar escasez de Magna.



Los patios de la Terminal se saturaron de tractocamiones con pipas y dobles remolques que esperaban turno para surtir.



Choferes de pipas que llegaban a cargar combustible dijeron que provenían de ciudades vecinas como Río Bravo y Matamoros, donde ya sufren escasez de gasolina Magna por no surtirles Pemex.