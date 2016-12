No es justo gasolinazo: Gobernador de Jalisco

AGENCIA REFORMA | GUADALAJARA, JALISCO Publicada el

El gobernador de Jalisco, el priísta Aristóteles Sandoval, señaló que no es justo el gasolinazo y se sumó a las muestras de indignación y enojo por el alza de los combustibles.



“Deseo para Jalisco un año próspero. Sin embargo, estoy consciente que se requiere mucho más que buenos deseos. Viene un año complicado. El aumento en combustibles indigna, la gente tiene razón: no es justo. Me solidarizo con cada familia, comparto su indignación y enojo”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.



El Mandatario adelantó que su Administración dará a conocer medidas para enfrentar la situación económica para 2017.



“Mi gobierno analiza rutas de acción en el marco de nuestra competencia. Las familias jaliscienses cuentan con todo mi respaldo”, expresó Sandoval.



Mientras tanto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó al Presidente Enrique Peña a reunirse con los Gobernadores de todo el País para explicar el alza en el precio de la gasolina.



“Yo creo que este asunto requiere de la intervención decisiva del Presidente, creo que debemos de tener una reunión, pero una reunión al más alto nivel, en donde esté el Presidente”, aseguró en entrevista.



Indicó que la intención de la reunión es analizar qué medidas y acciones pueden implementar los gobiernos locales para enfrentar el aumento al precio de la gasolina.



“Tenemos que tomar medidas para generar subsidios o disminuciones con los que se pueda evitar que vaya a haber una desaceleración de la economía o que vaya a haber una afectación mayor”, sostuvo.