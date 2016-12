Castiga EU a Rusia por ciberataques

EL PAÍS | NUEVA YORK Publicada el

Estados Unidos anunció ayer duras sanciones contra Rusia, a cuyo Gobierno acusa de haber intervenido en las elecciones presidenciales orquestando ataques informáticos que dañaron la campaña de la demócrata Hillary Clinton y, según la CIA, buscaban favorecer a Donald Trump.



Las medidas ilustran el pronunciado cambio de ciclo que afronta la primera potencial mundial. Mientras el Presidente electo ha hecho gala de una inusitada proximidad a Rusia, el saliente, Barack Obama, deja en su epílogo acciones de calado contra su viejo enemigo.



La Casa Blanca sancionó a cinco entidades y seis individuos por ciberespionaje, reveló sus identidades y ordenó la salida del país -en 72 horas- de 35 agentes de inteligencia y sus familias adscritos a la Embajada de Washington y del Consulado de Los Ángeles. Asimismo, decidió el cierre inmediato de dos centros propiedad del Gobierno ruso en Nueva York y Maryland. Se prohibirá su acceso hoy al mediodía.



En su comunicado, Obama denunció un “acoso inaceptable” a funcionarios estadounidenses en Moscú, por parte de policía y servicios de inteligencia rusos, y una serie de ciberataques por los que, advierte, “todos los americanos deberían estar alarmados”.



Las relaciones entre ambos países se encuentran en una de las fases más crispadas del periodo posterior a la Guerra Fría, debido al caso del pirateo y el enfrentamiento en el conflicto de Siria y Ucrania.



Trump reaccionó con una declaración tibia, que no aclara si revocará las medidas cuando tome posesión de su cargo, el 20 de enero. “Es hora de que nuestro país pase a cosas mayores y mejores. No obstante, en interés de este país y su gran gente, me reuniré con los líderes de la comunidad de inteligencia la próxima semana con el fin de informarme de las novedades”, dijo, en tono conciliador con unos servicios de inteligencia a los que ha criticado, en el pasado.



Las sanciones afectan a dos agencias de inteligencia rusas (el Directorio Principal de Inteligencia y el Servicio de Seguridad Federal) y tres compañías (el Centro Especial de Tecnología, Zorsecurity y la Asociación Profesional del Diseño de Proceso de Datos) que, según Estados Unidos, proporcionaron apoyo material para el ciberataque. También ha apuntado a cuatro cargos del Directorio.



Responde Moscú



Como “agresivas”, “sin fundamento” e “ilegales desde el punto de vista del derecho internacional” calificó ayer Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno saliente de Estados Unidos y señaló que recibirán una “respuesta adecuada”.



Peskov señaló que aún no sabe cuál será exactamente la reacción, pero sí que “tendrá en cuenta” el hecho de que a “la Administración de (Barack) Obama le quedan sólo tres semanas”.



Moscú, agregó el portavoz, no está de acuerdo con las acusaciones estadounidenses. Según el Kremlin, las sanciones persiguen dos objetivos: “Empeorar aún más las ya malas” relaciones bilaterales y “golpear al nuevo Gobierno” de EU.

El inicio: Estados Unidos empezó a señalar a Rusia como responsable del pirateo a primeros de octubre.