Carmen Vega

Mi abuela materna en la cocina le daba sentido al hogar. Me veo subida en un banquillo metálico, blanco, descarapelado, para alcanzar la mesa a los cinco años y mirar cómo ella mezclaba harina, leche, huevos, vainilla, ¡cómo me gustaban los buñuelos de viento!, una herradura entraba a la masa, de ahí al aceite hirviendo y cada uno que sacaba a revolcar en azúcar con canela, una delicia. La primera en comerla era mi madre que estaba en la máquina de coser trabajando toda la tarde. Aprendió a coser siendo niña y a partir de la adolescencia fue el principal oficio que le permitió mantener y sacar adelante a la familia.

La abuela materna era alta, blanca, de ojos verdes, pelo cano ondulado, hoyuelo en la barbilla, muy guapa. Yo era diferente, más bien me parecía a mi madre. De estatura y complexión mediana, pelo castaño, ojos cafés. Recordaba mi abuela que de niña yo era cariñosa. En algún momento cambié, no lo recuerdo. También tomaba un pincel, lo metía al agua, luego al color verde, rojo, amarillo, dibujaba una sombrilla, una flor, una estrella; en verdad lo hacía bien, tenía mucha facilidad para dibujar, me gustaba. Sin embargo, olvidé esa habilidad, como tantas cosas más. Si la abuela tarareaba una melodía me ponía erguida, de puntitas, con los brazos en alto y giraba como una muñeca en una cajita de música, lo mismo que ahora hace mi nieta. Lo que más disfrutaba era jugar sola en el patio con Pipo, un perro callejero.

Mi universo abarcaba sólo papá, mamá, abuelas, tío, hermanos y nada más. Toda la familia había quedado muy lejos, en España. La Guerra Civil abrió un parteaguas tan grande como ir de un continente a otro.

Entre libros crecí, mis padres tenían una librería en la Colonia Roma; desde pequeña tuve en mis manos libros, muchos de ellos para adultos, lo mismo que películas que no entendía: francesas, alemanas, italianas, eran parte de las aficiones de mi madre y yo la acompañaba al cine, lo mismo que a reuniones de mujeres republicanas en el exilio.

En mi adolescencia me ruborizaba con facilidad, como una manzanita se ponían mis mejillas. Era tímida e insegura, siento que fui, como dijera Wiliam Faulkner, en ‘Absalon’, ‘de esos niños que han nacido demasiado tarde, intrusos en la vida de sus padres, condenados a ver toda conducta humana a través de las complicadas y superfluas tonterías que cometen los adultos’.

Después de 15 años en la ciudad de México, para mí era difícil adaptarme a un nuevo lugar y me dediqué a comer, subí muchos kilos en un año, y tardé varios más en recuperar el peso anterior. Mi familia después también se trasladó a Guanajuato y allí pusieron la mejor librería de aquellos tiempos de libro usado y otra de nuevo. Yo decidí cursar la carrera de letras, lo cual fue bueno, pues tenía a mi alcance todos los libros que necesitaba y más.

Fuimos una familia diferente, para mí un misterio desde mi lugar de niña, tanto como el de los ingredientes mezclados que dan por resultado los buñuelos de viento. No tenía al alcance la receta ni las piezas del rompecabezas familiar, sólo algunas sueltas que no sabía cómo colocarlas. Entre las diferencias que recuerdo: a los 6 años, con una amiga

del vecindario, recibí a escondidas preparación para mi primera comunión: estampas bajo el colchón, rezos en susurros, silencio cuando me preguntaban acerca de dónde y cuándo fui bautizada.

Mamá recordaba que al llegar a la escuela el cura del barrio pedía que se pusieran de pie los que no habían hecho la primera comunión. Al paso de los años ella iba quedando sola y se sentía muy desgraciada. Muchas veces pensó que en lugar de estar en los primeros lugares de la clase por calificaciones, hubiera preferido estar de las últimas, pero hacer la primera comunión. Su papá, mi abuelo, le prohibía ir a la iglesia y ella le obedecía.

Mi gran secreto: un hogar no practicante, un padre irreverente frente al papel de los sacerdotes y jerarcas de la iglesia, aunque mi abuela paterna, que llegó a México por el puerto de Veracruz, trajo con ella a casa la tradición católica española, los escapularios y los relatos del tío misionero en las islas Ponapé, a quien enviaban paquetes de periódico, para hacer con ellos cigarros de hoja.

Claro que no hice la primera comunión, acompañé a mi amiga a ofrecer flores a la virgen, era mayo; una foto con vestido blanco y una diadema de flores en el pelo me sirvió para decir después que fue el recuerdo de ese día, ¿cómo iba a hacer la primera comunión si no tenía acta de bautizo?

Mi padre fue fiel a sus principios hasta el último momento. En el Sanatorio Español una monja le ofreció la comunión, le dijo que no la necesitaba y murió en paz. Lo mismo mi madre.

No tuve mayor conflicto hasta que decidí casarme, porque al igual que mis padres no necesitaba el ritual religioso como un medio para estar conectada con el universo. Yo sabía que el enojo de mis padres era con los hombres, con las instituciones, en este caso con la iglesia católica que a través de su máximo jerarca bendijo las primeras bombas que cayeron en suelo español, como una prueba de las que serían utilizadas un poco después en la Segunda Guerra Mundial.

Decidí casarme enamorada de un hombre justo y bueno, al que admiro. Es católico, practicante, por tanto un requisito era el acta de bautismo de la que yo carecía, para poder tramitar la fecha de la ceremonia. Sólo él, mi madre y una amiga de ella, supieron que iba a bautizarme. Un sacerdote amigo de ella me recibió, platicamos acerca de la trascendencia del acto que iba a realizar, obedeciendo la ley de mi futuro esposo y no la de mis padres. Me bautizó y me entregó un acta con la que inicié los trámites para el matrimonio.

Con esto di un paso que marcó en mi vida el inicio de mi propia familia, salté las aguas turbulentas de la lucha de mi padre, y de mi abuelo materno, a través de un puente me conecté con mis demás abuelos y ancestros, todos ellos católicos practicantes.

Sin duda regresaba a mis raíces, sentí que llegaba a un puerto seguro al romper con el escepticismo de mis padres acerca de la iglesia católica.

Elegí un sacerdote que creí confiable y respetuoso de la forma de pensar de mi familia, le conté el importante papel que mi padre jugó en los años de lucha de la República

Española, como Secretario General del Socorro Rojo y miembro del Comité Central, siendo Presidente Isidoro Acevedo, socialista.

Y cómo al triunfo del franquismo optó por el exilio, lo mismo que mi madre y mi abuela materna.

Le pedí al sacerdote que fuera reservado. Confiaba en él a manera de confesión, pues no quería dar a conocer la historia familiar en un medio conservador, católico, como en el que ahora me desenvolvía y era aceptada. Era un secreto que guardaba desde niña. Al sentirme marginada pensaba que incurría en una grave falta.

El tiempo pasó rápido. Llegó el gran día, la capilla se vistió de flores, la ceremonia se realizó de acuerdo a la tradición, y una vez marido y mujer, el sacerdote dijo en voz alta: ‘hoy estamos de fiesta, esta hermana nuestra ha entrado al catolicismo mediante su reciente bautizo’. ¡Qué vil manera de traicionar mi confianza!