FRANCISCO EDUARDO MAC-SWINEY SALGADO Publicada el

Por cuestiones de azar me encontré con la muy reconocida erudición de Jorge Luis Borges en su interesante recopilación literaria: “LIBRO DE SUEÑOS”. Es sus páginas, lo onírico, atestigua el ámbito misterioso de su existencia a través de relatos, ensayos y conferencias históricas. Así, el cuerpo del libro tomó una forma singular en donde, la misma contraportada lo dice, “el alma humana es a la vez el teatro, los lectores y el auditorio”.

Sobre los sueños, Joseph Addison, en una parte del libro, anota: “En primer lugar, nuestros sueños son muestra de la gran independencia del alma, que el poder del dormir no logra ni abatir ni apaciguar. Cuando el hombre se haya fatigado al cabo de la jornada, esta activa parte de su todo sigue trajinando y sin fatiga”. “En segundo lugar, los sueños muestran la agilidad y perfección que son propias de las facultades de la mente cuando están desligadas de su cuerpo. El alma queda obstruida y demorada en sus operaciones cuando actúa de consumo con su pesado y torpe compañero. Pero en los sueños es maravilloso observar cómo y con qué vivacidad y locuacidad se manifiesta”.

Pensando en que el tiempo vital y la espiritualidad son dos atributos muy propios de cada persona, vale la pena reflexionar si el sueño sería un atributo más. Nietzsche, escribió “En los proceso de sus sueños, el hombre se ejercita para la vida venidera” (cita que aparece en el LIBRO DE SUEÑOS). Pero tratándose de los sueños, bueno es anotar que existen diferencias entre jóvenes y viejos. El joven batallador, provocado por el “querer ser” sueña despierto y busca salidas en prolongados tiempos de vigilia; y en ocasiones, exhausto, se rinde ante la almohada, pero, con la insistencia mental, que no cesa, tiene la capacidad de encontrar soluciones a través de la somnolencia. ¡Vaya combinación perfecta: “querer ser”, vigilia y somnolencia!

Más allá de la juventud o la adultez el “querer ser” se torna menos demandante. Allí, en el cerebro, pueden presentarse incluso archivos que se abandonaron mal resueltos en fases anteriores, y que el alma, a esas alturas, no fácilmente soporta; y, claro, el mecanismo receptor de imágenes virtuales va dando entrada a las desafiantes pesadillas. Orígenes lo planteó: “Dios no castiga a nadie sin antes haberle avisado” (cita que aparece en el LIBRO DE SUEÑOS). Y, sin embargo, no todo puede volverse tragedia: conservando los atributos de tiempo y espiritualidad, se puede echar afuera a los demonios.

Comentarios a: femacswiney@hotmail.com