¡Hoy es el día! Finalmente después de mucho pensarlo he decidido hacer limpieza de garaje. Arrojaré a la basura todo lo que no sirva y lo que estorbe: papeles que he acumulado durante años, recibos de renta, recortes de periódico, libretas con poemas que un día escribí y cartas de amor que jamás envié por parecerme demasiado cursis.

Tiraré las esferas de navidades pasadas, la plancha que dije que arreglaría, el curso de inglés en veinte lecciones del cual sólo estudié una, los libros que dejé para leer después y la caña de pescar con la que una tarde fría pesqué un resfriado en el río.

Hoy diré adiós al viejo guante de beisbol, causante de mi retiro de ese deporte por no haberme protegido del golpe de la pelota en pleno rostro.

Reconozco que me duele deshacerme de mis cosas. Siento tristeza. ¿Cómo no sentirla si soy humano? Sé que sufriré cuando arroje a la basura la muñeca preferida de mi hija (la que ahora ya es mamá), el vestido de novia de mi esposa y mi frac de cola de pingüino; hay algo que hace que me duela el corazón al sólo pensar en tirarla y a pesar de todo tendré que hacerlo, me refiero a mi máquina de escribir nuevecita que compre para aprender mecanografía y hasta la fecha no ha sido posible. Había pensado en guardarla para que al paso del tiempo la valoraran por su antigüedad, pero creo que falta mucho para eso, de manera que se va a la basura junto con las botas vaqueras que de viejas y resecas apuntan hacia arriba.

¡Hay tanto que tirar! Ahí está la video casetera que fue suplantada por el DVD, el montón de casetes y la grabadora, mudos testigos de los avances tecnológicos.

Confieso que me encariñé con todo. Con el televisor de blanco y negro, la cámara Kodak instantánea, mi bicicleta sin aire en las llantas y sin esperanzas de ser montada a la que voy a extrañar.

Aunque viéndolo bien para que la tiro que tal si un día me dan ganas de dar una vuelta a la manzana. Y los recortes de periódico con lo de las torres gemelas y cosas importantes, en realidad no estorban. Los poemas mejor los voy a guardar para que mis hijos los conserven después de mi muerte. ¿Y las cartas? Las cartas…las cartas, ¡se las mostraré más tarde a mi esposa! Probablemente no le parezcan tan cursis como a mí y de paso le pregunto si necesita la plancha para arreglársela mañana mismo.

Con respecto al curso de inglés y los libros, será mejor que los aproveche mi nieta ya que a ella le encanta la lectura. ¿Y también la pesca? No…no lo sé. De cualquier manera le voy a guardar la caña de pescar y si no la quiere, se la doy a su hermano.

Hay que reconocer cuando uno tiene la culpa y ahora es tiempo de hacerlo. En realidad no fue el guante el culpable del golpe en la cara, fue el sol que me encandiló; así que me disculpo por no haber reconocido mi error al momento y por tal motivo se queda para deleite de otro de mis nietos.

Guardaré por unos días más la muñeca compañera de juegos de mi hija, para mostrársela después y estoy seguro que en cuanto la vea, la tomará en sus brazos y la llevará con ella.

Y con respecto a mi máquina de escribir, creo que aunque parezca obsoleta me será muy útil, porque practicaré en ella sin ver donde están las letras y de esa manera para cuando compre mi computadora ya seré un experto en el teclado.

Ya viéndolo bien, yo creo que mejor espero un momento en el que no esté tan confundido, no sea que tire algunas cosas que después vaya a necesitar.