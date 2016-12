Retraso en los trabajos de cuartel

TRINIDAD ZARAGOZA | LA PIEDAD, MICHOACÁN Publicada el

Dicha obra que inició el pasado 20 de octubre se dijo que culminaría a más tardar el 20 de diciembre, no obstante no ha sido posible.



En su visita la mañana de ayer a esta colonia guanajuatense, fue abordado el alcalde Juan José García por Al Día para cuestionarle sobre el atraso de esta trascendente obra.



El primer edil reconoció que la empresa constructora está un poco atrasada, sin embargo hizo el compromiso de que quedará listo el inmueble antes del 20 de enero del próximo año.



faltan agentes



Reconoció que van atrasados en los trabajos de 20 a 30 días, sin embargo apuntó que la plantilla de personal en el presupuesto de este año, figuran 25 plazas más de elementos de seguridad pública.



“Destinaremos más elementos de base en esta colonia, no podemos tener una sub comandancia si no tenemos suficientes agentes de policía” dijo.



Remarcó que la idea es no solo tener edificio, sino también elementos, patrullas y armamento.