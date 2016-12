Acaparan laguenses comercio navideño

ALEJANDRA ESPINOSA | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

Aseguran comerciantes que todos los establecimientos colocados en las calles 5 de Mayo y 31 de Marzo durante esta temporada navideña fueron de laguenses, impidiendo que foráneos vinieran a establecerse, con la finalidad de fortalecer y beneficiar al comercio local.



Santiago Pérez Delgadillo, representante de los Comerciantes Establecidos, Fijos y Semifijos del municipio, indicó que se contó con un padrón aproximado de 200 comerciantes, de los cuales se detectaron, aproximadamente, 10 casos que no eran de Lagos de Moreno.



Pérez Delgadillo, indicó que todos los comerciantes tramitaron su debido permiso ante el Ayuntamiento y se les entregó un gafete que los identificaba como comerciantes en orden.



Sin embargo, al momento de entregar los gafetes se detectaron casos de comerciantes foráneos, por lo que la asociación llegó al consenso de no entregar la identificación y no dejar que estos se establecieran.



“Siempre hemos buscado que el comercio y los ingresos y movimiento económico que se genere en Lagos se quede en Lagos...Todo el comercio que se instala es de Lagos”, dijo.



Así lo aclaró, ya que muchas veces se ha dicho que la mayoría de los puestos que se colocan cada año para esta temporada son foráneos.





“Hubo unos errores que se cometieron por parte de gente que quiso abusar pero no se les permitió trabajar, creo que no estaría bien visto por las autoridades municipales como de la población por lo que se opto por retirar las credenciales y no permitir que se instalaran”, indicó.