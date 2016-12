Piden cuidado con pirotecnia y armas

REDACCIÓN | LAGOS DE MORENO, JALISCO Publicada el

Protección Civil pide celebrar la llegada del año nuevo con prudencia, tanto con el uso de pirotecnia, como con los disparos al aire libre; en ambos casos la recomendación es evitarlos por completo.



Aunque en Lagos no se tengan casos fatales, es decir, muertes por balas perdidas, dicha acción sí se usa en algunos festejos.



“En Lagos no hemos tenido este tipo de muertes o lesiones, pero la recomendación es la misma, evitar los disparos al aire. Hay que celebrar con responsabilidad y tener presente que hay otras formas de divertirse, las armas no son juguetes y un momento de diversión puede hacer mucho daño a otras personas”, indicó Salvador Gómez, director de Protección Civil en Lagos.