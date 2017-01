Ochoa sin miedo al Madrid

AGENCIA REFORMA Publicada el

Que venga el Real Madrid.



Para Guillermo Ochoa y el Granada no hay temor de empezar el 2017 visitando al equipo merengue en el Estadio Santiago Bernabéu.

El arquero mexicano aceptó que deberán tener mucho cuidado el próximo 7 de enero cuando se reanude la Liga española, pero también pensar cómo vulnerar al equipo de Zinedine Zidane.

“Será un reto el Real Madrid para todo el equipo. Jugar contra equipos de este nivel hace que cada uno saque su máximo. En estos momentos es lo que el Granada necesita.

“Hay que cuidar al máximo los detalles en cada jugada. Tiene jugadores que quizás no salen en su mejor día pero con la calidad que tienen te hacen un gol fácilmente. Tenemos que pensar en cómo hacerle daño, que tenemos armas para ello”, explicó el guardameta.

Aunque el 2016 no lo cerró del todo mal, Ochoa sabe que Granada no puede relajarse, pues el equipo marcha todavía en puestos de descenso.



“Por la situación en la que estamos no tenemos que bajar los brazos”, sentenció el mexicano.

Granada marcha en la antepenúltima posición de la Liga española con apenas nueve puntos y es la segunda peor defensiva, sólo debajo del Osasuna.