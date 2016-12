Buscan proveedor de última hora

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Cerca de 2.1 millones de pesos de la Federación que se usarían para la compra de 14 motocicletas, están a punto de perderse debido a que el Gobierno local no encontró proveedores.



De última hora se intentará hacer la compra antes de que termine el año.



En una sesión llevada a cabo ayer por la tarde, en la que participaron cuatro de los 10 integrantes, el Comité de Adquisiciones del Municipio de León primeramente aprobó la compra de 385 cascos antibalas con un costo cada uno de cinco mil 700 pesos más IVA.



Pero además con el dinero federal, que proviene de ahorros en el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), se pretendía adquirir 14 motocicletas para elementos de Seguridad Pública.



Sin embargo, no hubo algún proveedor para los vehículos, por lo que hoy se intentará encontrar uno ya que esos 2.1 millones de pesos solo pueden ejercerse en 2016.



Fueron el síndico Carlos Medina Plasencia, la regidora Ana María Carpio y los representantes ciudadanos José Antonio Morfín Villalpando y Luis Lorenzo Sandoval, quienes acudieron a la convocatoria del Comité de Adquisiciones.



Se mostraron inconformes con los tiempos de ejercicio de este recurso, pues señalaron que apenas el 9 de diciembre se notificó que se tenía disponible ese dinero, y no hubo tiempo para encontrar quién pueda vender las motocicletas.



En la sesión Carlos Medina Plasencia señaló que se requiere contar con un programa anual de adquisiciones, pues “contra la pared tenemos que hacer adquisiciones y muchas cosas que no tenemos oportunidad de revisar lo que nos están planteando”.



Tras la decisión de intentar encontrar el proveedor en el último día, el síndico dijo que “A ver si encuentran ahí a Santa Claus o a los Santos Reyes”.