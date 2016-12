Se rebelan contra Tránsito

JUAN CARLOS GÓMEZ | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Comerciantes y residentes del bulevar La Luz se impusieron ante elementos de Tránsito por la nueva medida que impide estacionarse en la vialidad



Frustración y molestia dijeron sentir vendedores y vecinos del bulevar La Luz, en donde el Día de los inocentes, por la noche y con las luminarias apagadas, agentes viales colocaron letreros de no estacionarse, según refirieron entrevistados.



La Dirección de Tránsito Municipal prohibirá el estacionamiento en vialidades consideradas primarias para agilizar el tráfico vehicular. No habrá tolerancia y quien no respete esta disposición deberá pagar una multa de 219.12 pesos.