ASTERISCOS

*** COMPRAS DE PÁNICO



A los ediles del Ayuntamiento de León los agarraron ayer las compras de pánico, pero no para la celebración de Año Nuevo sino para comprar motocicletas para el área de seguridad pública.



*** A CONTRARELOJ



Resulta que antes de que den las 12 de la noche, el Comité de Adquisiciones que preside el síndico Carlos Medina Plascencia tiene que encontrar un proveedor que esté dispuesto a venderles y entregarles hoy mismo 14 motocicletas.



*** HOY, HOY, HOY



En esta compra no hay prórroga, si el Municipio no logra encontrar hoy a un proveedor, el dinero que hay disponible se pierde, pues se trata de presupuesto federal y las reglas establecen que debe ejercerse antes de que concluya el 2016.

***PRESENTES



Otro punto malo para la compra de última hora de motocicletas es que de ocho representantes del Ayuntamiento que forman parte del Comité de Adquisiciones, a la reunión los únicos que asistieron fueron el presidente de dicho Comité, el síndico Carlos Medina Plascencia y la regidora Ana María Carpio Mendoza.



*AUSENTES



Los que no llegaron a la reunión pues la convocatoria los alcanzó en plenas vacaciones fueron Salvador Ramírez Argote, Salvador Sánchez Romero, Sergio Conteras, Jorge Cabrera, Alejandro Alaniz y Federico Zermeño.



*CIUDADANOS



Mientras que de los tres representantes ciudadanos que también forman parte de este Comité, asistieron José Antonio Morfin Villalpando, Luis Lorenzo Sandoval, el ausente fue Juan Antonio Guzmán Acosta.



*DINERO FEDERAL



Así a los cuatro integrantes que llegaron a la sesión, les tocó decidir que hacer con esta compra y no perder los recursos federales etiquetados para León a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).



*MUY AHORRATIVOS



El problema según argumentan los ediles es que este dinero disponible es el resultado de un ahorro que el mismo Municipio logró gracias a que se hicieron buenas compras previas y si no se aprovecha pues de nada va a servir que hayan sido tan ahorrativos en el año.



*MENOS DINERO



La consecuencia podría ser mayor, pues se prevé que los presupuestos federales para el próximo año sean aún más limitados y si este año al Municipio de León le sobró dinero y no lo aprovechó, se corre el riesgo de que en el 2017 la Federación les asigne menos.



*SE BUSCA



Así es que habrá que ver si el Comité de Adquisiciones logra encontrar hoy a un proveedor que les convenza y que esté dispuesto a entregarles hoy mismo las motocicletas, tienen menos de 24 horas.

***GRANDES LIGAS



El que regresa a las grandes ligas del transporte urbano de la zona Metropolitana de León, del Grupo Flecha Amarilla, es el empresario Juan Arturo Ojeda García, quien estuvo un tiempo en la banca.



*A PONER ORDEN



Dicen las lenguas de doble filo que en realidad viene a poner orden en el grupo Flecha Amarilla, que entre otras tiene la línea Bellavista, Urbanos y Suburbanos de León, para reforzar al actual presidente de la Alianza de Transportistas, Eduardo Dorado Navarro.



*ESPERARAN EL AÑO



Los permisionarios del transporte comandados por Daniel Villaseñor Moreno esperan que arranquen las nuevas tarifas para ver qué sigue, pues con el aumento de combustible de poco les sirvieron las negociaciones con Luis Enrique Moreno y los integrantes de la Comisión Mixta Tarifaria, que desembocaron en el aumento de las tarifas.



*DIFERENTES POSTURAS



Mientras el presidente de la Alianza, Eduardo Dorado, fue más claro al decir que esperan indexar tarifas y un aumento emergente antes de que arranque la cuarta etapa, Daniel Villaseñor Moreno, de Transportistas Coordinados, dijo que esa no es la postura de su grupo, pero no dijo cuál será ante los aumentos del combustible y se concretó a decir: “no tengo comentarios por el momento”.

***VACACIONISTAS



Los diputados locales tomarán un largo periodo vacacional por las fiestas de Fin de Año, y será hasta febrero cuando reinicie el Período Ordinario de Sesiones, aunque tienen previsto que durante enero se revisarán temas como las leyes secundarias que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que la verded es que ya urge poner en marcha.



*LO QUE VIENE



Se trata de un último bloque de modificaciones a legislaciones locales que acompañan el recién creado sistema que ya está vigente en el Estado. Entre las normas más importantes estaría la nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al cual se le darán mayores atribuciones para sancionar a autoridades e incluso a particulares cuando incurran en un daño al erario.



*NUEVO NOMBRE



Además de su nuevas atribuciones el TCA también se renovará con un cambio de nombre y ahora será el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.



*OTROS PENDIENTES



También están pendientes de revisión diversas modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues después de la reforma Político-Electoral que aprobó la Legislatura se quedaron en pausa las reglas que deberá tener el proceso de reelección para autoridades locales.



*POCAS NOTICIAS.



La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista, Juan Antonio Méndez Rodríguez, no ha hablado sobre los avances que hay en el tema. Aunque el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, mencionó que hace poco tuvo una reunión con el diputado para hablar sobre el asunto.

Festeja embajadora en Guanajuato





La belleza de las ciudades catalogadas como Patrimonio Cultural de la Humanidad de Guanajuato atrajo la atención de la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson quien acompañada de su familia decidió cerrar el año visitando la capital del Estado y San Miguel de Allende.



“Disfrutando la belleza de la ciudad de Guanajuato con la familia, ¡casi al final de 2016!”, publicó junto a un fotografía en su cuenta de twitter.