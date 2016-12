Avalan en Veracruz presupuesto para el 2017

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Sin cambios al proyecto original presentado por el Gobierno anterior, el Congreso de Veracruz aprobó ayer el presupuesto estatal para 2017.



Con 37 votos a favor y 12 en contra de la bancada de Morena, el pleno aprobó el decreto de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, propuesto por el ex mandatario interino Flavino Ríos.



No obstante, se anexó un tercer artículo transitorio que otorga facultades al gobernador Miguel Ángel Yunes para que, en un plazo de 90 días, presente a los diputados los ajustes al dictamen aprobado ayer.



“La propuesta de ajuste que habrá de presentar el Ejecutivo estatal es con el propósito de contar con una previsión más real del ingreso que percibirá el estado, así como establecer una nueva distribución de los recursos asignados a cada una de las unidades presupuestales consignadas en el presente decreto, que permita sentar las bases para subsanar el déficit estructural”, indica el texto adicionado.



Recomiendan reducir el gasto corriente y cumplir los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público.



Los legisladores aprobaron ingresos por un monto de 101 mil 998 millones de pesos.



Sin embargo, el jueves pasado el Gobernador panista advirtió que ese presupuesto no alcanzaría para cubrir las obligaciones financieras.