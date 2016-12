Derrochan en propaganda

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Para que los mexicanos coman sano, variado y suficiente, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) invirtió 401 millones 339 mil pesos... en publicidad.



La campaña “Sano, Variado y Suficiente”, mediante comerciales musicalizados con una cumbia, difundió la existencia de Liconsa, Diconsa y el programa de Comedores Comunitarios.



El presupuesto para la campaña es mayor al otorgado este año al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, de 332 millones de pesos; al programa de Coinversión Social, de 252 millones, y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), de 56 millones.



“Mi impresión es que la campaña no está inserta en los objetivos de política social”, consideró Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc).



“No es malo que haya publicidad, siempre y cuando los mensajes y criterios de pauta vayan enfocados a las poblaciones que tienen que ser informadas”.



La publicidad de Sedesol, en particular referente a una buena alimentación, señaló, debe proveer información útil a sus beneficiarios sobre prácticas nutricionales y acceso a programas.



La campaña “Sano, Variado y Suficiente” incluso llegó a la final de la Copa América 2016, donde el eslogan fue mencionado por conductores y por los propios jugadores.



“La empresa Estudios Asteca (sic) S.A de C.V ofreció tiempos gratuitos durante la Copa América 2016, por lo que esta dependencia no erogó ningún gasto por dicho concepto”, argumentó la Sedesol.