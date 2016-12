Rechazan con marchas aumento a combustibles

EL UNIVERSAL Publicada el

En Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y el Estado de México se registraron marchas y manifestaciones ciudadanas en rechazo al incremento al precio de las gasolinas, a partir de enero de 2017.



En redes sociales se multiplicaron las convocatorias para movilizarse contra el aumento de los combustibles; sin embargo, las movilizaciones apenas rebasaron los 150 convocados por estado.



El llamado a la protesta comenzó por iniciativa ciudadana desde el pasado lunes y en el transcurso de los días se han sumado organizaciones. Heraclio Rodríguez, líder de El Barzón, se reunió este viernes con representantes de otras organizaciones en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua para planear las movilizaciones.



El alza de combustibles, dijo, significará para el campo mexicano “la catástrofe total”, puesto que 90% de los agricultores no va a poder mover la maquinaria, porque no tienen ingresos ni para pagar más de 17 pesos por litro de diesel.



En tanto, por tercer día consecutivo, 60 ciudadanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se congregaron en calles del centro donde gritaron consignas y mostraron cartulinas contra el encarecimiento de los hidrocarburos.



Entusiasmados por “el movimiento va creciendo”, acordaron volver a reunirse el próximo domingo en el Paseo Méndez, para realizar una marcha por la avenida Francisco I. Madero.



Con más de 150 personas, se realizó una marcha y protesta en Hermosillo, Sonora. Los inconformes anunciaron más movilizaciones para los próximos días, entre las que destaca la toma simbólica de cuatro gasolineras que dan acceso a la carretera federal 15, por espacio de una hora.



Entre los organizadores estuvieron representantes de la CNTE, Organismos No Gubernamentales No Alineados, Defensores del Río Sonora, Movimiento 5 de Junio de la Guardería ABC, entre otros.



En Hidalgo, donde los inconformes agrupados en la organización la Impulsora Social A.C. de Comerciantes, realizaron una caravana en las calles del municipio de Actopan.



Convocados por el dirigente de esta organización, King Cerezo, los comerciantes y habitantes de la demarcación protestaron en contra de la política del gobierno federal y advirtieron que para el próximo martes se recrudecerán sus acciones con el cierre de carreteras y posiblemente la toma de gasolineras.



Asimismo, decenas de ciudadanos se apostaron en el cruce de las avenidas Zaragoza y Padre Mier en el centro de Monterrey, Nuevo León, para protestar en contra de los aumentos a las gasolinas. Pedro Rodríguez, uno de los convocantes, informó que se unirán a la campaña nacional de desobediencia civil para no comprar los combustibles los días primero, 2 y 3 de enero, mientras que el día 5 realizarán cuatro caravanas con vehículos, que partirán desde el estadio de los Tigres, en San Nicolás de los Garza; el estadio de Rayados, en Ciudad Guadalupe; el auditorio San Pedro y del Tecnológico de Monterrey.



En el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, cerca de 25 personas se manifestaron en contra del aumento a los combustibles. Miembros de organizaciones sociales, sindicalizados, estudiantes, profesores y otros ciudadanos protestaron en Acapulco e Iguala, Guerrero. Según la Secretaría de Gobierno del estado, en cada acción participaron 100 ciudadanos.



Maestros, integrantes de partidos políticos y de organizaciones, como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, así como familiares de personas desaparecidas y ex funcionarios se manifestaron. Trabajadores del servicio de transporte público, organizaciones civiles y diferentes sectores de la sociedad protestaron en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en contra del alza en el precio de las gasolinas que entra en vigor a partir de este próximo primero de enero. La manifestación se realizó en algunas gasolineras y en la explanada de la presidencia municipal, donde los manifestantes convocaron a otra ola de protestas para este próximo lunes 2 de enero, a las 14:30 horas a las afueras de la alcaldía.



Habitantes de Ecatepec y de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, se manifestaron en contra del incremento a los precios de las gasolinas.



En Ecatepec, pobladores de las colonias Tierra Blanca y Panorámica mostraron pancartas en la gasolinera localizada en avenida Insurgentes, en el primer cuadro de este municipio.



“No al gasolinazo”, decían las cartulinas que mostraron cerca de 30 inconformes con el incremento al precio de los combustibles.



En Cuautitlán Izcalli, un reducido grupo de pobladores se manifestó en avenida Huehuetoca, quienes mostraron cartulinas a los automovilistas que circulaban por la vialidad, con leyendas de rechazo al incremento a los combustibles.



“El aumento a la gasolina es suicidio social. La reforma energética no sirve” y “no soy revoltoso, soy un mexicano de a pie y estoy preocupado. No al gasolinazo”, decían las cartulinas que llevaban los manifestantes.