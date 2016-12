Terminan diputados el año con otro bono

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Además de su aguinaldo de 140 mil pesos, su “bono navideño” de 150 mil y el apoyo para atención ciudadana de 141 mil, cada uno de los 500 diputados se asignaron de último momento otro bono de más de 109 mil 200 pesos.



Se trata de una tajada extra por 54.6 millones de pesos -adicional a los 75 millones de pesos que se entregaron para el bono navideño de los diputados-, la cual fue repartida por los grupos parlamentarios para gastos de fin de año.



El Comité de Administración autorizó asignar esa otra partida, directa para el gasto de las bancadas y a la decisión discrecional de los coordinadores, misma que fue ocultada por la Cámara de Diputados.



El acuerdo para repartirse el nuevo bono se aprobó el pasado 15 de diciembre, mismo día en que se autorizó el pago del bono para los legisladores.



Los nuevos recursos deben ser justificados y gastado a más tardar hoy sábado, a fin de comprobar su uso dentro del ejercicio fiscal del 2016.



La partida extraordinaria precisa que los 54.6 millones tienen que destinarse a la adquisición de servicios y/o compra de bienes.



En medio de las críticas por la entrega del bono navideño de 150 mil pesos a los diputados, los coordinadores parlamentarios decidieron no mencionar la existencia de la otra bolsa extra.



Incluso, el acuerdo del Comité de Administración se maneja en secrecía para mantener en la opacidad la entrega de estos recursos a los legisladores.



El reparto del dinero se hace de forma proporcional al número de integrantes por grupo parlamentario.



De los 54.6 millones, al PRI le corresponden 22.7 millones; al PAN 11.9 millones; al PRD 6.6 millones y al PVEM 4.6 millones de pesos. A Morena le tocaron 3.9 millones, a Nueva Alianza 1.2 millones y a Encuentro Social 1.1 millones pesos.



La bancada de Movimiento Ciudadano, al igual que con el bono navideño, no aceptó el reparto de la partida extra de fin de año, que era de 2.5 millones de pesos.



“Existe ese acuerdo del Comité. En su momento nos preguntaron si aceptaríamos ese dinero, y respondimos que no.



“No conozco el contenido del acuerdo e ignoro si el monto que era para MC lo repartieron entre las bancadas o se quedó en el presupuesto de la Cámara”, indicó el coordinador parlamentario, Clemente Castañeda.