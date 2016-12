Urgen padres justicia por muerte de bebé

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los padres de Natalia, quien ayer habría cumplido cuatro meses de edad, urgieron a que haya justicia por el fallecimiento de la niña.



Natalia estaba inscrita en la guardería “Jimmy”, subrogada del IMSS en Azcapotzalco; el lunes, la directora Sandra Chávez la trasladó a la Unidad Médico Familiar 13 tras percibir que tenía complicaciones de respiración.



“Cuando nosotros llegamos, tardaron en darnos respuesta y fue cuando nos dieron la noticia. En la clínica se lavaron la manos y nos dijeron que llegó muerta”, narró en entrevista Monserrat García, madre de la menor.



Al ver a la bebé, los papás notaron que tenía grumos de leche en la nariz.



Según la autopsia, la bebé falleció de congestión visceral generalizada, aunque no fueron determinadas las causas de dicha congestión.



“Mi bebé no tenía reflujo, no entiendo por qué se murió de eso si estaba sana”, añadió García.



Los padres pidieron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México que determine si la muerte fue provocada por negligencia de las maestras de la guardería.



“Nada me va a regresar a mi hija, pero no quiero que sigan personas que no están preparadas para cuidar a los niños”, agregó Eduardo Domínguez, padre de la niña.