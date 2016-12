Ignoran en Rusia a Obama y tratarán la crisis con Trump

EL PAÍS | MOSCÚ Publicada el

La era Obama se acerca a su fin en medio de una crisis con Rusia que ha despertado los fantasmas de la Guerra Fría.



El presidente estadounidense impuso sanciones por unos ciberataques en la campaña presidencial que atribuye al Gobierno de Vladimir Putin para influir en las elecciones, pero afronta críticas por haber actuado tarde. El mandatario ruso dio ayer por amortizado a Obama al renunciar a responder a la expulsión de diplomáticos rusos de EU a la espera de Donald Trump. El presidente electo ya ha dado muestras de simpatías: “Gran jugada (la de Putin). Siempre supe que era muy inteligente”, publicó Trump en su cuenta de Twitter mostrando una vez más el cambio de ciclo en la política respecto al viejo enemigo de Estados Unidos.



La decisión de Putin de esperar al sucesor de Obama -la toma de posesión de Trump es el 20 de enero- fue una sorpresa tanto para los observadores, como para los rusos de a pie, que estaban acostumbrados desde los tiempos soviéticos a aplicar la reciprocidad en respuesta a las expulsiones de personal diplomático.



“No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas de fin de año”, aseguró Putin.



Su inesperada declaración llegó pocas horas después de que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, le propusiera oficialmente y reflejando la opinión de “colegas de otras instituciones” que aplicara las mismas medidas tomadas por Washington el jueves y expulsara también a 35 diplomáticos.



“Reservándonos el derecho a tomar medidas de respuesta, no nos rebajaremos al nivel de una diplomacia de cocina, irresponsable, sino que elaboraremos los siguientes pasos para restablecer las relaciones ruso-estadounidenses teniendo en cuenta la política que aplicará la Administración del presidente Trump”, agregó Putin, en un comunicado en el que no dejó de felicitar el año nuevo a Obama, a Trump y a todos los estadounidenses.



Tanto la CIA, como el FBI y el resto de agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran probado que el Kremlin espió al Partido Demócrata y otras instituciones desde, al menos, la primavera del 2015 con el objetivo de favorecer la llegada de Trump a la Casa Blanca.



Putin niega categóricamente la acusación, a su juicio infundada y de la que dice que no existen pruebas. La primera acusación directa a Rusia llegó a primeros de octubre y las sanciones se anunciaron el jueves.

De ambos lados: Republicanos y demócratas han tachado de tardías y escasas las represalias tomadas por el Gobierno de Barack Obama.