Decomisan 3 mil cohetes en tianguis

Personal de Protección Civil retiró más de 3 mil piezas de pirotecnia del tianguis en Purísima del Rincón; la venta es ilegal, al no contar con permisos.



La tarde del jueves, luego de que Protección Civil recibiera la denuncia por la venta de este tipo de pirotecnia, y mientras realizaban recorrido por los pasillos del tiaguis, localizaron varios puntos de venta de este material.



En cinco locales distintos se decomisó la mercancía, reuniéndo un total de 3 mil 800 piezas de juguetería de pirotecnia, entre cebollitas, lucesitas, chifladores,dragones, entre otros.



De acuerdo al subdirector de PC en Purísima, Héctor Hugo Guzmán Varela, los comerciantes no contaban con los permisos de venta.



“Este tipo de pirotecnia está siendo vendida sin permiso alguno, además de que se trata de material prohibido”, indicó.



Refirió que el material que se decomisa se entrega a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) o bien al Ministerio Público, para su destrucción.



“Es necesario que la gente evite comercializar con pirotecnia, el uso de este material puede casuar accidentes, no solo a quien los manipula, sino a terceros” indicó el funcionario.



Aclaró que en esta época han incrementado los incendios de pastizales por el uso de la pirotecnia, lo que desencadena en el desgaste de las unidades de emergencia, de combustible y del personal que se destina a la atención de estos casos.



Las autoridades invitan a la población a no adquirir pirotecnia, y a denunciar aquellos lugares, desde comercios o puntos de venta en casas que se ubiquen en la ciudad.



