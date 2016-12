Sin filas en gasolineras

ELSA VERÓNICA OTERO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO Publicada el

En los Pueblos del Rincón comenzó a normalizarse el abasto de gasolina; en las estaciones de servicio ya no se observan las filas de conductores.



Desde el día de ayer las gasolineres en San Francisco y Purísima del Rincón están surtiendo el combustible sin problema, aunque en algunos centros se mantiene la consigna de no surtir garrafas y no más de 300 pesos por conductor.



A decir de algunos conductores, desde la tarde del miércoles ya había abasto de combustible en varias gasolineras, sin embargo, no todos los centros de servicio de estos municipios estaban abiertas.