Reclaman a Interjet falta de información

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO

Escasa información y falta de solución por los vuelos cancelados son problemas denunciados por usuarios que compraron boletos a la aerolínea Interjet.



La compañía se enfrenta con largas filas y, a decir de los afectados, no existe información clara, ni vía telefónica ni en el sitio.



Algunos refieren que, aunque no recibieron la notificación de la cancelación de su vuelo y confirmaron por teléfono que podrían abordar, al llegar al aeropuerto les informaron que estaba suspendido.



Las redes sociales de la aerolínea también han sido saturadas con quejas en las que además se han inconformado con retrasos en los vuelos.



“@interjet Mi vuelo fue cancelado por su aerolínea, no recibí aviso, ni me brindaron buenas opciones y no atienden en atención a clientes”, refiere Lina Armendariz, cuyo usuario en Twitter es @Onlina.



La venta de boletos está suspendida en las rutas que van a Dallas, Houston, Varadero y Santa Clara, saliendo desde la Ciudad de México.



También San Antonio y La Habana, saliendo desde Monterrey y algunas frecuencias de la capital del País a Guatemala y San José, Costa Rica.



Ante esto, la compañía informó que tomará medidas de apoyo a sus clientes, como cambios de fecha y ruta sin cobro adicional, vuelos en otras aerolíneas o devolución.

Expectativa: Interjet espera que la operación vuelva a la normalidad a finales de enero, cuando se hayan reintegrado a su flota 11 aviones actualmente en tierra.