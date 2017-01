¡Y ahora van por La Liga!

AP | MADRID, ESPAÑA Publicada el

La pasado casi una década desde que el Real Madrid estuvo en una situación tan ventajosa al llegar al receso navideño de la liga española.



Ni siquiera en 2012, cuando ganó por última vez la liga.



Con Cristiano Ronaldo en su mejor momento y Zinedine Zidane brillando en su primera temporada completa como técnico, el Madrid parece bien encaminado para poner fin a su sequía de títulos en la liga.



El Madrid también ocupaba la cima después de 16 partidos en 2014-15, cuando había ganado la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Pero ese equipo finalmente se derrumbó con la conducción de Carlos Ancelotti y terminó en decepción.



“Todos sabemos lo que pasó en 2014 después de ganar el Mundial de Clubes, algo que puede ocurrir en cualquier momento”, dijo Zidane, que había sido asistente de Ancelotti. “Creo que la temporada será larga y difícil para nosotros, si trabajamos duro no creo que las cosas cambien”.



Con dos partidos más sin perder, el Madrid igualará el récord español de 39 partidos invicto, en poder del Barcelona.



Lucha por el título



Mientras el campeón Barcelona y Atlético de Madrid intentan estabilizar su rendimiento, el Real tiene tres puntos de ventaja en la cima al llegar al receso. Además, tiene un partido pendiente, en casa ante el Valencia, porque disputó el Mundial de Clubes.



El Madrid, el único equipo invicto de la liga, ha sido casi perfecto excepto por un lapso de tres empates en septiembre. Ganó siete de sus últimos ocho partidos de liga desde entonces, con la única excepción el empate 1-1 contra el Barza, en Barcelona.



Los Culés, segundos en la tabla, han perdido dos veces, incluyendo en su feudo ante el Alavés. El club catalán sumó tres empates consecutivos, incluyendo dos en casa, antes de cerrar la primera parte de la campaña con dos victorias consecutivas.



El Atlético, que tuvo su peor racha desde que el entrenador Diego Simeone tomó las riendas, marcha sexto, a nueve puntos.



Las estrellas que más han brillado



Cristiano Ronaldo disfrutó de un año extraordinario, pero tuvo un comienzo en la liga titubeante debido en parte a una lesión en la rodilla que le impidió jugar.



Lionel Messi también perdió algunos partidos por lesión, pero retomó su nivel habitual y terminó el año como máximo artillero de la liga con 12 goles, la misma cifra que su compañero de equipo Luis Suárez.



Samir Nasri, cedido a préstamo por el Manchester City, ha sido crucial en la tercera plaza del Sevilla, mientras que la primera temporada de Pablo Piatti con el Espanyol ha sido muy exitosa con cinco goles y siete asistencias.



El nuevo talento



La temporada destacada de Iago Aspas con el Celta Vigo le ayudó a ser convocado por primera vez a la selección española.



Es uno de los máximos goleadores del torneo con 10 tantos, tres de ellos anotados en los últimos tres partidos antes del descanso.



Una mitad de temporada con sorpresas



Real Sociedad comenzó la liga con una derrota por 3-0 ante el Madrid y solo tuvo una victoria en sus primeros cuatro partidos.



Todo mejoró rápidamente, sin embargo, y el equipo encabezado por el delantero brasileño Willian Jose, así como el delantero mexicano, Carlos Vela, está quinto de la clasificación, por delante del Atlético y justo detrás de Sevilla y Villarreal.



Les urge mejorar



Simeone tiene que enderezar el barco rápido si quiere que Atlético compita por algo.



El equipo ha sido inconsistente y ya ha concedido 14 goles, solo cuatro menos de los 18 que concedió en los 38 partidos de la temporada pasada. Entre sus cuatro derrotas - dos menos que la temporada pasada - hubo una goleada 3-0 a manos del Madrid.



El ex entrenador de Italia, Cesare Prandelli, también tiene que mejorar con el Valencia, que no ha ganado en sus siete últimos juegos de liga y solo suma dos triunfos.



En Barcelona, Neymar no ha marcado en nueve partidos oficiales, su peor racha.