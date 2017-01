Amanece Irapuato sin gasolina

JULIETA ORTIZ Publicada el

Después de las “compras de pánico” del 31 de diciembre, algunas gasolineras de Irapuato amanecieron cerradas o con falta de combustible en la mitad de sus bombas de servicio, derivado del incremento del 20% a los precios de la gasolinas.



En última noche del 2016, las gasolineras se vieron repletas de automovilistas que tuvieron que esperar hasta 2 horas para llenar sus tanques, cuando los precios aún no alcanzaban los 16.14 en Magna y 17.92 en Premium.



Una de las estaciones que cerró todo el día 1 de enero fue la número 3832, ubicada en la esquina del bulevar Lázaro Cárdenas y avenida San Pedro, donde desde las 12 de la media noche ya no hubo combustible.



Uno de los operadores comentó que esperaban la pipa que surtiría el combustible desde las 6 de la mañana, sin embargo no llegó, por lo que tuvieron que mantener cerrada la gasolinera durante el día.



“Se nos acabó ayer, nos quedaron a deber un viaje y no la libramos, se cerraron varias gasolineras por tanto que compraron, más o menos desde las 12”, comentó.



Otra de las gasolineras que cerraron fue la 4316, ubicada en la esquina de Casimiro Liceaga y 5 de Febrero, en donde ni siquiera se observaron trabajadores.

Servicio a medias



La estación 1655 ubicada en la avenida Guerrero esquina con Niños Héroes de la Santa Julia no recibió la pipa con combustible de Pemex que esperaban, por lo que desde las 11:30 de la noche del 31 de diciembre se quedaron sin gasolina Magna.



“No hubo ni chance de almorzar, vinieron todo el día, la fila estaba muy larga y se acabó (...) está programada la pipa pero no sabemos cuando vaya a llegar”, refirió una de las operadoras.



En las gasolineras 8658 entre Lázaro Cárdenas y Paseo Irapuato faltó combustible en 1 de las bombas, y en la 7882 ubicada en Casimiro Liceaga, sólo hubo servicio en 2 de las 4 bombas existentes.

Aumentarán sus gastos



De 250 a 350 pesos por semana pasará el gasto en combustible del señor Juan Torres, quien destacó que este nuevo “gasolinazo” es un fuerte golpe para su economía familiar.



“Son 100 pesos más los que vamos a gastar, sobre todo por el traslado de los niños a las escuelas (...) lo primero que va a afectar es en la canasta básica, ahí va a pegar muy fuerte”, destacó.



El ciudadano comentó que el incremento de los precios, sumado a la deficiencia en las entregas de Pemex, serán un segundo problema, pues habrá escasez del combustible.