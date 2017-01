Concluimos un nuevo ciclo

REDACCIÓN | Manuel Ramos Publicada el

Y nuevamente le damos la vuelta a la última página del calendario Gregoriano, ese que se modificó hace 434 años. Así denominado por ser su promotor el papa Gregorio XIII, vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C.



Así que esta medida de tiempo, considerada casi universal, es la que nos señala ahora que ha terminado un lapso en que hemos realizado múltiples actividades; muchas de ellas han tenido que ver con nuestro propio desarrollo y, por lo tanto, hemos contribuido al compromiso cósmico que tenemos por ser seres únicos e irrepetibles.



Mi Maestro Sergio González nos enseñó que cada término de ciclo es necesario hacer un recuento de todo lo realizado durante éste, y reconocer los avances tenidos personalmente y las aportaciones para toda la humanidad.



Recordando que en el enfoque sistémico, cada parte influye en el todo. Enfoque sistémico, denominado también como enfoque de sistema, significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman y provocan un salto de calidad.



Este enfoque permite abordar el problema de la complejidad (situación en la que nos encontramos ahora) a través de una forma de pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades que complementa el reduccionismo científico que es el que predomina actualmente.



Todo sistema convencionalmente determinado se compone de múltiples subsistemas (y cada persona somos un maravilloso sistema) y estos a su vez de otros, tantos como su naturaleza lo permita. Por ello cada quien, en nuestra unicidad, formamos parte de un todo y cada acción realizada impacta en el sistema total.



Este ciclo que termina es buen momento para reconocernos a nosotros mismos las cosas positivas realizadas durante los 365 días anteriores, elevar el pensamiento y agradecer a todos los sistemas intervinientes en nuestras vidas por las maravillosas experiencias y aprendizajes tenidos durante este ciclo y hacer una planeación para llevar a cabo durante el nuevo año que comienza.



La planeación a la que me refiero es a pensar positivamente sobre la oportunidad que la vida nos brinda para seguir creciendo y aportando el movimiento de luz que nos corresponde entregar a nuestro paso por esta tierra.



A pesar de ver muchos aspectos que parecen ser no alentadores para este nuevo año, también nos da la oportunidad de ver que las emociones y estados de ánimo las podemos manejar nosotros mismos y que tenemos gran fortuna de poder pensar, sentir, decir y hacer cosas que nos lleven a la construcción de un espacio mejor para poder disfrutar de nuestra vida.



Estamos en tiempos que se presenta también el trastorno afectivo estacional o depresión invernal que hace referencia a los cambios de humor graves que experimentan algunas personas durante el otoño y el invierno, cuando hay menos exposición a la luz solar. Entre los síntomas más habituales se incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, sentimientos de culpa o impotencia, irritabilidad y desasosiego, pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar, aislamiento social, cansancio y disminución de energía, dificultad para concentrarse y recordar detalles, cambios de peso, insomnio en unos casos y exceso de somnolencia en otros, y pensamientos suicidas. Sin embargo existen ayudas para salir delante de estas situaciones y el principal es terapia de luz. Luz solar o artificial, y sobre todo luz personal, esa que viene desde dentro de cada quien.



Las condiciones están dadas para demostrarnos que podemos superar cualquier crisis que pueda venir. La humanidad tiene muchos años sobre esta tierra y ahora nos toca utilizar todo nuestro potencial para salir adelante y crecer cada vez más.



Como menciona el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.



Felicidades por esta nueva oportunidad que tenemos frente a nosotros, que el ciclo que empieza ahora esté lleno de logros y bendiciones.



¡Por la construcción de una cultura de Paz!