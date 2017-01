Oculta jugada

LIC. MARIO GUTIÉRREZ COVARRUBIAS Publicada el

El año pasado fue sumamente difícil para todos pues nuestro país siguió inmerso en la violencia de todo tipo, la inseguridad y en el campo de las relaciones ciudadano y gobierno estas se volvieron tensas. La desconfianza en la actuación gubernamental se extendió a casi todos los campos, llevada de la mano por las ya casi habituales noticias de que, en una forma o en otra, diferentes estados han tenido gobiernos corruptos en grado superlativo. La percepción ciudadana es que pocas cosas han sido buenas a nivel nacional, mientras que las malas se han venido multiplicando. Y en lo internacional, la caída constante del valor del peso mexicano en relación al dólar, la baja del precio del petróleo, el triunfo de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos y en los últimos días del año recién transcurrido la elevación del precio de las gasolinas y otros combustibles tampoco han sido buenas noticias.



Ahora, bien, este último suceso aunque ya se esperaba, sin embargo no se consideraba que pudiera ser en la forma en que se dio en cuanto a su incremento. Por eso el estupor en principio y después el disgusto de la mayoría de los mexicanos ha sido grande. El aumento de las gasolinas ha sido en los últimos años algo recurrente. En ningún caso, por supuesto, esos incrementos han sido bien vistos y no obstante los comentarios de enojo, poco o nada se hizo, excepción del último aumento, el que sí ha provocado una reacción que no solamente se ha traducido en declaraciones y denuestos en contra del gobierno, sobre todo en las redes sociales que se especializan en ello, sino que ahora los partidos políticos, las instituciones particulares, sobre todo las conectadas con la economía y el comercio están preparando, según las noticias publicadas en los medios, hacer llegar al gobierno su malestar por medio de manifestaciones y plantones en la vía pública. Incluso alguien ha dicho, ligado con la política de oposición, que habría que abstenerse de comprar gasolina en los primeros tres días en que el aumento de precio comience. Algunos más consideran que habría que tomar medidas más drásticas todavía, aun cuando no se atreven a decir cuáles podrían ser éstas.



Es evidente que la forma en que en México se dan los llamados “gasolinazos” provocan inconformidad, pero no sólo por el mayor desembolso que habrán de hacer todos aquellos que necesitan de ese combustible para sus empresas o negocios, sino porque la determinación del precio corre sólo y únicamente a cargo del gobierno federal vía instituciones tales como la Secretaría de Energía y por supuesto la Secretaría de Hacienda las que no dan explicaciones claras y fáciles de entender por todos haciendo que el disgusto se incremente.



La desconfianza que la mayoría de la población tiene en el actual gobierno y la ausencia de la justificación aceptable de la subida de precios de los combustibles permite versiones tales como la de que la situación mencionada es para que las compañías extranjeras, que pronto podrán tener expendios de gasolina en México y traerla de otros países, se apoderen del mercado causando todavía más perjuicios a Petróleos Mexicanos que va en plena picada. Por supuesto que ese favoritismo no es gratuito, sino que se dice que tendrá o ya tiene, beneficios para algunos de nuestros gobernantes.



No sé si lo anterior sea cierto, pero lo que sí es claro, es que ante la baja que los ingresos públicos de la Federación ha venido teniendo por la situación de Pemex, que habían sido suplidos con dificultad, ha forzado la situación para llegar a donde estamos, y pues como ya no es posible seguir aumentando los impuestos de manera directa, ahora se hace a través del precio de las gasolinas, en las que más del 40% de ese precio se ingresa al Estado vía impositiva. Se suben los impuestos para los combustibles, que pagamos todos los que los utilizamos, pues no son quienes expenden las gasolinas los que los pagan, sino todos nosotros los que de una manera o de otra consumimos esos combustibles.



Duele pagar más, pero más duele el haber sido víctimas, otra vez, de una jugada oculta que se disfrazó con la promesa de que con la reforma energética bajarían los combustibles, la energía eléctrica y el gas. Nada de esto sucedió a fin de cuentas. Pasó exactamente lo contrario pese a todas las promesas y explicaciones que no convencen pues hay muchos puntos obscuros en ellas.